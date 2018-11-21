Новий тренд на ринку: LG презентувала свій смарт-дисплей

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Розумний дисплей LG XBOOM AI ThinQ WK9
Розумний дисплей LG XBOOM AI ThinQ WK9 / keddr.com

Схоже, у розумних колонок з’явився конкурент – смарт-дисплей. Такий пристрій з’явився і в асортименті компанії LG – це розумний дисплей XBOOM AI ThinQ WK9, що отримав потужну аудіосистему.

Про це пише keddr.com.

Пристрій отримав сенсорний дисплей з діагоналлю 8 дюймів та роздільну здатність HD.

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Також пристрій оснащений 5-мегапіксельною фронтальною камерою, за її допомогою можна здійснювати відеодзвінки.

Аудіосистема, якою оснащено пристрій, створена спільно з фахівцями компанії Meridian Audio, тож можна розраховувати на якісне звучання.

XBOOM AI ThinQ WK9

Пристрій отримав потужну аудіосистему 

Керувати дисплеєм можна за допомогою голосового помічника Google Assistant.

Вартість LG XBOOM AI ThinQ WK9 становить 300 доларів (8 400 гривень).

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Теги: Техно Побутова техніка LG
Джерело: Техно
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