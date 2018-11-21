Новий тренд на ринку: LG презентувала свій смарт-дисплей
Схоже, у розумних колонок з’явився конкурент – смарт-дисплей. Такий пристрій з’явився і в асортименті компанії LG – це розумний дисплей XBOOM AI ThinQ WK9, що отримав потужну аудіосистему.
Про це пише keddr.com.
Пристрій отримав сенсорний дисплей з діагоналлю 8 дюймів та роздільну здатність HD.
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Також пристрій оснащений 5-мегапіксельною фронтальною камерою, за її допомогою можна здійснювати відеодзвінки.
Аудіосистема, якою оснащено пристрій, створена спільно з фахівцями компанії Meridian Audio, тож можна розраховувати на якісне звучання.
Пристрій отримав потужну аудіосистему
Керувати дисплеєм можна за допомогою голосового помічника Google Assistant.
Вартість LG XBOOM AI ThinQ WK9 становить 300 доларів (8 400 гривень).
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