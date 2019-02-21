Новий "вбивця флагманів" OnePlus 7 з’явився на фото

Компанія OnePlus активно працює над новим поколінням "вбивці флагманів" – смартфоном OnePlus 7. В мережі вже заявилось фото, на якому можна оцінити зовнішній вигляд майбутньої новинки.

Як пише GizChina, смартфон позбувся усіх отворів на фронтальній стороні девайсу.

Інновація з селфі-камерою. Фронталку вбудували безпосередньо в екран. При активації камери вона буде висуватися за допомогою спеціального механізму. Таке рішення використали інші китайські виробники, наприклад Oppo та Vivo. Сканер відбитків пальців теж буде вбудований в екран.

Читайте також: Революційний гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили офіційно

Щодо інших характеристик, то новинка схожа на попередника OnePlus 6T, щоправда, там був краплеподібний виріз.

Інші характеристики. За чутками, OnePlus 7 буде оснащений топовим процесором Snapdragon 855 від Qualcomm з 6, 8 або 10 ГБ оперативної пам’яті. Об’єм батареї складе 4 150 мАг.

Також новинка збереже класичний роз’єм для навушників, а також порт USB Type-C.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно