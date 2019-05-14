Новий витік підтвердив особливості топового смартфона Redmi

Про загадковий флагманський смартфон від бренду Redmi відомо вже багато інформації, однак детальні технічні характеристики досі тримали в таємниці. Напередодні презентації пристрою в мережі засвітилася фотографія із специфікаціями новинки.

Характеристики. Як повідомляє Gizchina, флагман Redmi отримає 6,39-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + без вирізів, який буде прикритий загартованим склом Corning Gorilla Glass 5. В екран вмонтують сканер відбитків пальців.

Читайте також: Redmi може представити свій перший ноутбук

Працюватиме новинка на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 855.

Фронтальна 20-мегапіксельна камера сховається в корпусі на висувному механізмі. Основна камера буде потрійною з роздільною здатністю основного сенсора 48 Мп. Ємність вбудованого акумулятора складе 3600 мАг.



Характеристики флагманського смартфона Redmi

Окрім того, заявлена підтримка швидкої зарядки потужністю 27 Вт. Також смартфон отримає ІК-порт, 3,5-міліметровий аудіороз'єм і модуль NFC.

Назва смартфона. Зауважимо, нещодавно в мережі засвітилася ймовірна назва нового флагманського смартфона. За повідомленнями інсайдерів новинка отримає назву Redmi K20 Pro.

Дата анонсу. Генеральний директор Redmi Лю Вейбін пообіцяв оголосити дату презентації новинки 14 травня. Раніше різні джерела повідомляли, що анонс пристрою запланували на 15 травня.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно