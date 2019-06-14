Новий витік розкрив деякі особливості дизайну смартфона Google Pixel 4

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Ймовірний дизайн Google Pixel 4
Ймовірний дизайн Google Pixel 4 / Twitter @stufflistings

Індійський інсайдер Мукул Шарма опублікував у своєму Twitter-акаунті реалістичний рендер смартфона Google Pixel 4, який пошуковик готує до релізу. Зауважимо, на фото можна розгледіти не лише дизайн новинки, але й кольорову гаму смартфонів.

Особливості дизайну. Зображення демонструє скляну задню кришку і квадратний модуль подвійної основної камери з LED-спалахом і двома додатковими отворами (ймовірно, для мікрофона і датчика лазерного автофокусу).

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На нижньому торці корпусу розмістився порт USB Type-C, на правому - кнопки включення і регулювання гучності.

Смартфон не отримав "чубчик", як передбачалося раніше, - подвійна фронтальна камера, отвір розмовного динаміка і допоміжні датчики розташовані в області верхньої рамки. У нижній частині екрана виразно видно широке "підборіддя".

Інші витоки. Раніше зовнішній вигляд майбутньої новинки розсекретила і сама Google. Втім, корпорація обмежилася лише демонстрацією задньої кришки ґаджета.

Дата анонсу. Про достовірність нового витоку поки ще зарано судити і чи підтвердяться чутки ми зможемо дізнатися вже восени.

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони Google Google Pixel
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