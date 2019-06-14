Новий витік розкрив деякі особливості дизайну смартфона Google Pixel 4
Індійський інсайдер Мукул Шарма опублікував у своєму Twitter-акаунті реалістичний рендер смартфона Google Pixel 4, який пошуковик готує до релізу. Зауважимо, на фото можна розгледіти не лише дизайн новинки, але й кольорову гаму смартфонів.
Особливості дизайну. Зображення демонструє скляну задню кришку і квадратний модуль подвійної основної камери з LED-спалахом і двома додатковими отворами (ймовірно, для мікрофона і датчика лазерного автофокусу).
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На нижньому торці корпусу розмістився порт USB Type-C, на правому - кнопки включення і регулювання гучності.
Смартфон не отримав "чубчик", як передбачалося раніше, - подвійна фронтальна камера, отвір розмовного динаміка і допоміжні датчики розташовані в області верхньої рамки. У нижній частині екрана виразно видно широке "підборіддя".
Інші витоки. Раніше зовнішній вигляд майбутньої новинки розсекретила і сама Google. Втім, корпорація обмежилася лише демонстрацією задньої кришки ґаджета.
Дата анонсу. Про достовірність нового витоку поки ще зарано судити і чи підтвердяться чутки ми зможемо дізнатися вже восени.
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