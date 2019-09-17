Нововведення від Viber: у месенджері можна створювати власні стікери – як це зробити
Один з найпопулярніших месенджерів в Україні Viber запустив нову цікаву функцію – "Створити стікер". Тепер його користувачі можуть придумувати і додавати власні персоналізовані стікерпаки.
Про це Техно 24 повідомили у прес-службі Viber в Україні.
Користувачі можуть створювати і пересилати стікери практично з будь-яким зображенням – у чаті з'являться обличчя друзів, милі цуценятка або, наприклад, майбутня важлива подія.
Як створити стікер у Viber:
- Відкрийте редактор у вкладці "Магазин стікерів";
- Увійдіть в меню стікерів в будь-якому чаті;
- Або ж зробіть фотографію через додаток для її миттєвого редагування.
Один пак може включати до 24 окремих зображень.
У Viber можна створювати власні стікери
Також користувач може змінювати форму стікерів: змінювати розташування фото, повертати його, наближувати ту чи ту деталь, замінити фон тощо.
Крім того, доступна функція для зміни дизайн стікера: після того, як ви вибрали форму "наклейки" можна доповнити її написами, емодзі або іншими стікерами.
Функція створення стікерів в Viber вже доступна в додатку для Android в магазині Google Play і незабаром з'явиться на iOS та для десктопної версії.
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