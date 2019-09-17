Нововведення від Viber: у месенджері можна створювати власні стікери – як це зробити

Один з найпопулярніших месенджерів в Україні Viber запустив нову цікаву функцію – "Створити стікер". Тепер його користувачі можуть придумувати і додавати власні персоналізовані стікерпаки.

Про це Техно 24 повідомили у прес-службі Viber в Україні.

Користувачі можуть створювати і пересилати стікери практично з будь-яким зображенням – у чаті з'являться обличчя друзів, милі цуценятка або, наприклад, майбутня важлива подія.

Як створити стікер у Viber:

Відкрийте редактор у вкладці "Магазин стікерів"; Увійдіть в меню стікерів в будь-якому чаті; Або ж зробіть фотографію через додаток для її миттєвого редагування.

Один пак може включати до 24 окремих зображень.

У Viber можна створювати власні стікери

Також користувач може змінювати форму стікерів: змінювати розташування фото, повертати його, наближувати ту чи ту деталь, замінити фон тощо.

Крім того, доступна функція для зміни дизайн стікера: після того, як ви вибрали форму "наклейки" можна доповнити її написами, емодзі або іншими стікерами.

Функція створення стікерів в Viber вже доступна в додатку для Android в магазині Google Play і незабаром з'явиться на iOS та для десктопної версії.

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