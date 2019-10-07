Нову "жабку" Nokia Flip 2720 можна купити в Україні: 4G та місяць роботи на одному заряді

Новий телефон від Nokia вже можна придбати в Україні. Він має дизайн добре відомої нам "жабки". При цьому отримав кілька характеристик сучасних смартфонів, зокрема підтримку мережі інтернету 4G.

Як сказано на офіційній сторінці Nokia Mobile в Україні, цей розкладний телефон може пропрацювати на одному заряді майже місяць – до 27 днів. Окрім того, він має підтримку додатків WhatsApp, Google Assistant та Facebook.

Читайте також: Революційний смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha вже можна купити: ціна шокує

Nokia Flip 2720 має два окремих екрани. Зовнішній екран дає змогу бачити повідомлення або перевіряти, хто телефонує тощо.

Також телефон оснащений кнопкою екстреної допомоги. Якщо її натиснути, то телефон надсилає екстрене текстове повідомлення, включно з місцем свого перебування, і викликає п'ять екстрених контактів в телефонній книзі.

Де купити. Nokia Flip 2720 доступна для замовлення у магазинах Rozetka.ua, TTT.UA, Алло та в інших офіційних партнерів компанії.

Ціна. Доступна єдина версія Nokia Flip 2720, вартістю 2 599 гривень. Новинку можна купити лише в чорному кольорі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно