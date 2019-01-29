Nubia на MWC 2019 представить новий девайс із гнучким дисплеєм

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Nubia Alpha
Nubia Alpha / The Verge

Генеральний директор компанії Nubia Ні Фей повідомив, що бренд представить новий варіант використання гнучких дисплеїв. Новинку представлять вже в лютому на Mobile World Congress 2019, яка пройде в Барселоні.

Глава Nubia зазначив, що рішення компанії відрізнятиметься від того, що вже показали Xiaomi і Royole, повідомляє iGeekPhone.

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Кілька місяців тому на IFA 2018 Nubia продемонструвала перший прототип смартфона майбутнього під назвою Nubia Alpha. На думку інженерів бренду, в перспективі на зміну традиційним пристроям прийдуть браслети з гнучким екраном.

Що Nubia представить на MWC 2019? За словами Ні Фея, на MWC 2019 вони покажуть новий гнучкий ґаджет, який буде призначений для носіння на зап'ясті, як і представлений раніше прототип "альфи". Глава також зазначив, що проведені Nubia дослідження побажань користувачів виявили, що гнучкий екран максимально гармонійно і практично виглядає саме на руці.

Демонстарація Nubia Alpha – дивіться відео

Раніше Nubia заявила, що в перспективі планує випустити Nubia Alpha в масове виробництво. Ймовірно, на MWC 2019 компанія може показати комерційний варіант цього пристрою.

 

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Теги: Техно MWC 2019 Ґаджети
Джерело: Техно
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