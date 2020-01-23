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Nubia Red Magic 5G: очільник бренду показав головні особливості ігрового смартфона – відео

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Nubia Red Magic 5G: особливості та дата анонсу / Фото з вільних джерел

Ігровий смартфон Nubia Red Magic 5G примітний не лише потужним залізом, але й частотою оновлення дисплея 144 Гц. Генеральний директор компанії вже поділився враженнями від використання новинки та продемонстрував одну із ключових геймерських функцій на відео.

Головні особливості Nubia Red Magic 5G

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Співзасновник Nubia Ні Фей опублікував в соціальній мережі Weibo короткий відеоролик, який демонструє ігрові можливості смартфона.

Nubia Red Magic 5G підключили до телевізора, використовуючи 5G-з'єднання. Примітно, що між ґаджетами практично не спостерігалося затримки введення – це дає змогу з комфортом грати навіть в динамічні симулятори і шутери.

Особливості Nubia Red Magic 5G – дивіться відео

Крім використання флагманського процесора Snapdragon 865, Nubia Red Magic 5G цікавий і тим, що пропонує користувачам чотири режими роботи дисплея з частотою 60, 90, 120 і 144 Гц. Підтримує новинка і швидку зарядку потужністю до 55 Вт.

Дата анонсу Nubia Red Magic 5G

Очікується, що презентація геймерського смартфона Nubia відбудеться в кінці першого кварталу 2020 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Nubia
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