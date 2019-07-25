Nubia Z20: дата презентації та перші фото неймовірного камерофона

Бренд Nubia вже неодноразово демонстрував можливості зйомки свого нового смартфона Nubia Z20. Пристрій фотографував Велику Магелланову Хмару, сонячне затемнення та неймовірні пейзажі, однак компанія ніяких подробиць про новинку не повідомляла.

В четвер, 25 липня, в мережі з'явився офіційний тизер із датою анонсу Nubia Z20 та перше фото самого смартфона, повідомляє GSMArena.

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Дата презентації. Згідно з публікацією виробника, презентація смартфона з просунутими можливостями зйомки відбудеться в Пекіні 8 серпня.



Амбіційний камерофон Nubia Z20 представлять 8 серпня

Дизайн. На сайті Slashleaks також опублікували фотографію смартфона, але через масивний чохол детально розглянути дизайн ґаджета не можна.



Перше "живе" фото смартфона Nubia Z20

Характеристики. Про характеристики смартфона практично нічого не відомо: за чутками, Nubia Z20 отримає процесор Snapdragon 855.

Раніше глава бренду Ні Фей заявив, що пристрій зможе однаково добре знімати людей, Місяць, пейзажі та будь-які інші об'єкти, в тому числі і за допомогою фронтальної камери.

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