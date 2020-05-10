Нудний ідіот: Маск російською обізвав ексміністра праці США Райха

Гендиректор Tesla Ілон Маск 9 травня назвав колишнього міністра праці США Роберта Райха нудним ідіотом. Цікаво, що зробив він це російською мовою.

Таким чином керівник Tesla у своєму твітері відреагував на критику Райха. Той заявляв, що Маск заради власних інтересів ставить під загрозу життя людей під час пандемії коронавірусу.

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Ідіот. Прошу вибачення. Я хотів сказати, нудний ідіот,

– написав Маск.

Meant to say скучный идиот — Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020

Що відомо про конфлікт Маска з американськими чиновниками

У бізнесмена виникла суперечка з владою округу Аламеда, де розташований завод Tesla. У Каліфорнії підприємствам дозволили відновити роботу.

Однак органи місцевого самоврядування в окрузі Аламеда продовжили обмеження до кінця травня і заявили, що Tesla не підпадає під критерії, що дозволяють підприємству відновити роботу.

У відповідь на це Маск пригрозив перенести штаб-квартиру компанії в інший штат і назвав рішення влади антиконституційним і таким, що суперечить здоровому глузду. Він пригрозив подати позов до округу.

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