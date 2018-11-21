NVIDIA безкоштовно роздає гру Battlefield V

383 Читать новость на русском
NVIDIA безкоштовно роздає гру Battlefield V
NVIDIA безкоштовно роздає гру Battlefield V / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA мотивує геймерів до покупки нової відеокарти серії GeForce RTX. "Зелений" чіпмейкер оголосив про старт промо-акції, в рамках якої новоспечені власники графічних прискорювачів GeForce RTX або ПК з даними картами отримають можливість безкоштовно завантажити шутер Battlefield V.

Про це повідомляє Overclockers.

Читайте також: Гра Battlefield V доступна на всіх платформах: сюжет та системні вимоги

Вибір даної гри невипадковий – на сьогоднішній день це єдиний проект, в якому реалізована технологія трасування променів DirectX Raytracing.

GeForce RTX забезпечує неперевершений ігровий досвід на ПК. Пориньте в неймовірно реалістичну атмосферу найбільшого військового конфлікту в історії людства з приголомшливою продуктивністю нової архітектури Nvidia Turing і революційної платформи RTX. У боях Другої світової ніколи не буде двох однакових перемог. Це абсолютно новий ігровий досвід, – йдеться в повідомленні NVIDIA.


NVIDIA влаштувала промо-акцію

Відзначимо, в акції беруть участь відеокарти GeForce RTX 2070, RTX 2080 і RTX 2080 Ti, а також ПК на їх основі, куплені в період з 20 листопада по 7 січня. На жаль, всі ті, хто вже придбав одну з старших карт Turing до 19 листопада включно, залишаться без подарунка.

Звертаємо увагу, що покупку необхідно зробити в одному з схвалених "зеленими" магазинів. Перелік українських рітейлерів, які беруть участь в акції, зараз включає лише "Зона51".

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ігри Ґаджети NVIDIA Battlefield Відеокарти
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
20 листопада 09:03 Де в Україні найактивніше користуються інтернетом – інфографіка
1339
Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
19 листопада 21:09 Чорна п’ятниця в інтернет-магазинах: де шукати знижки
4734
Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
19 листопада 16:02 Люди з високим доходом рідко користуються інтернетом – цікаве дослідження
877
Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
19 листопада 13:02 Річниця польоту Каденюка у космос: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 9794
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
18 листопада 20:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 2054
Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
17 листопада 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
Ірина Полицька 5092
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук