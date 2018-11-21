NVIDIA безкоштовно роздає гру Battlefield V

Компанія NVIDIA мотивує геймерів до покупки нової відеокарти серії GeForce RTX. "Зелений" чіпмейкер оголосив про старт промо-акції, в рамках якої новоспечені власники графічних прискорювачів GeForce RTX або ПК з даними картами отримають можливість безкоштовно завантажити шутер Battlefield V.

Про це повідомляє Overclockers.

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Вибір даної гри невипадковий – на сьогоднішній день це єдиний проект, в якому реалізована технологія трасування променів DirectX Raytracing.

GeForce RTX забезпечує неперевершений ігровий досвід на ПК. Пориньте в неймовірно реалістичну атмосферу найбільшого військового конфлікту в історії людства з приголомшливою продуктивністю нової архітектури Nvidia Turing і революційної платформи RTX. У боях Другої світової ніколи не буде двох однакових перемог. Це абсолютно новий ігровий досвід, – йдеться в повідомленні NVIDIA.



NVIDIA влаштувала промо-акцію

Відзначимо, в акції беруть участь відеокарти GeForce RTX 2070, RTX 2080 і RTX 2080 Ti, а також ПК на їх основі, куплені в період з 20 листопада по 7 січня. На жаль, всі ті, хто вже придбав одну з старших карт Turing до 19 листопада включно, залишаться без подарунка.

Звертаємо увагу, що покупку необхідно зробити в одному з схвалених "зеленими" магазинів. Перелік українських рітейлерів, які беруть участь в акції, зараз включає лише "Зона51".

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