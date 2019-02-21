NVIDIA GeForce GTX 1650: "зелені" представлять нову бюджетну відеокарту

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NVIDIA GeForce GTX 1650: характеристики
NVIDIA GeForce GTX 1650: характеристики / Фото з вільних джерел

Вже 22 лютого стартує продаж графічних прискорювачів NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti із сімейства Turing, які позбавлені підтримки DirectX Raytracing. Проте це не єдине відеокарта серії GeForce GTX, яку представлять найближчим часом.

Характеристики. Згідно з даними джерел порталу VideoCardz, в наступному місяці відбудеться дебют прискорювача NVIDIA GeForce GTX 1650. В якості найбільш ймовірних термінів його релізу вказується кінець березня, а "серцем" нової відеокарти повинен стати 12-нанометровий графічний процесор NVIDIA TU117.

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Ранні витоки свідчать про наявність у нього 896 ядер CUDA і 128-бітної шини пам'яті. За попередньою інформацією, NVIDIA GeForce GTX 1650 отримає 4 ГБ оперативної пам’яті відео стандарту GDDR5 і буде доступна за ціною від 179 доларів (близько 4 900 гривень).


Характеристики відеокарт NVIDIA GeForce GTX 16 серії

Деталі про GeForce GTX 1660. Що стосується NVIDIA GeForce GTX 1660 в основу якої ляже урізаний варіант кристала NVIDIA TU116, то інформатор поки не має відомостей про дану відеокарту. Раніше повідомлялося, що в її розпорядженні значаться 1280 ядер CUDA, а також 3 або 6 ГБ пам'яті GDDR5 з 192-бітної шиною. Рекомендована ціна новинки складе близько 229 доларів (орієнтовно 6 200 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Ціни NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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