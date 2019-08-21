NVIDIA GeForce Now підтримуватиме RTX та вийде на Android

На виставці Gamescom 2019 корпорація NVIDIA розповіла про розвиток хмарного ігрового сервісу GeForce Now. Зокрема, «зелений» чіпмейкер анонсував запуск перших серверів із підтримкою RTX.

Трасування променів на GeForce Now. Як повідомляє Overclockers, користувачі GeForce Now найближчим часом зможуть особисто оцінити якість ефектів на базі трасування променів, не купуючи одну з дорогих відеокарт лінійки GeForce RTX.

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Спочатку платформа GeForce Now з підтримкою набору технологій NVIDIA RTX буде доступна геймерам з США та Німеччини. Однак чіпмейкер запевнив, що зовсім скоро нове апаратне забезпечення буде запроваджено у всіх великих дата-центрах, що належать компанії. Наразі в них використовуються GPU минулого покоління.

GeForce Now на Android. Ще одним важливим етапом розвитку GeForce Now стане дебют сервісу на мобільних пристроях під управлінням Android. "Зелений" чіпмейкер продемонстрував роботу у відповідній програмі журналістам на Gamescom 2019, пообіцявши відкрити доступ широкому загалу до кінця цього року.

Що потрібно для запуску GeForce Now? Слід мати на увазі, що для більшості проектів з сервісу GeForce Now при грі на мобільному пристрої знадобиться Bluetooth-маніпулятор. У список сумісних пристроїв увійшли контролери Shield, Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo і Glap Gamepad.

Зрозуміло, щоб скористатися хмарним ігровим сервісом NVIDIA в першу чергу необхідне стабільне підключення до інтернету.

Що таке Gamescom? Це щорічна міжнародна виставка відеоігор, яка проходить в Кельні. Її започаткували в 2009 році. Gamescom орієнтована на людей, що мають відношення до відеоігор: споживачів, фанатів, видавців, журналістів та торгових професіоналів. Gamescom є другою за величиною в світі ігровою подією, нараховуючи в цілому 370 000 відвідувачів. На першому місці розташовується ще один масштабний ігровий захід – Asia Game Show.



Цьогоріч виставка проходить в Кельні з 20 по 24 серпня.

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