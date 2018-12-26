NVIDIA готує бюджетну лінійку відеокарт GeForce GTX 2050: деталі

Інсайдер TUM APISAK повідомив про те, що компанія NVIDIA незабаром може представити відеокарту початкового рівня на базі найновішої архітектури Turing. Інформацію щодо GeForce GTX 2050 виявили в базі даних бенчмарку Geekbench і її продуктивність виявилася майже вдвічі нижче, ніж у неанонсованої GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє 4PDA.

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Тестування GPU проводилося в парі з процесором Intel Core i7-8750H, ймовірно, мова йде про мобільну ревізію відеокарти для лептопів. Графічний адаптер, що працює на частоті 1,5 ГГц, отримав 896 ядер CUDA і 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. Передбачається, що в основі пристрою лежить урізаний графічний процесор Turing TU107.



Порівняння продуктивності відеокарт NVIDIA GeForce GTX 2050 та GeForce RTX 2060

Джерело вважає, що новинка стане заміною бюджетної відеокарти GeForce GTX 1050. Офіційна назва відеокарти в бенчмарку не фігурує, але за чутками, вона може отримати назву GeForce GTX 2050 або GTX 1150.



Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce GTX 2050

До слова, дата анонса бюджетної лінійки GeForce на архітектурі Turing наразі невідома.

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