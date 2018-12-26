NVIDIA готує бюджетну лінійку відеокарт GeForce GTX 2050: деталі

209 Читать новость на русском
NVIDIA готує бюджетну лінійку відеокарт GeForce RTX 2050
NVIDIA готує бюджетну лінійку відеокарт GeForce RTX 2050 / Фото з вільних джерел

Інсайдер TUM APISAK повідомив про те, що компанія NVIDIA незабаром може представити відеокарту початкового рівня на базі найновішої архітектури Turing. Інформацію щодо GeForce GTX 2050 виявили в базі даних бенчмарку Geekbench і її продуктивність виявилася майже вдвічі нижче, ніж у неанонсованої GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє 4PDA.

Читайте також: Мобільну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q протестували на продуктивність: результати

Тестування GPU проводилося в парі з процесором Intel Core i7-8750H, ймовірно, мова йде про мобільну ревізію відеокарти для лептопів. Графічний адаптер, що працює на частоті 1,5 ГГц, отримав 896 ядер CUDA і 4 ГБ відеопам'яті GDDR5. Передбачається, що в основі пристрою лежить урізаний графічний процесор Turing TU107.

NVIDIA GeForce GTX 2050
Порівняння продуктивності відеокарт NVIDIA GeForce GTX 2050 та GeForce RTX 2060

Джерело вважає, що новинка стане заміною бюджетної відеокарти GeForce GTX 1050. Офіційна назва відеокарти в бенчмарку не фігурує, але за чутками, вона може отримати назву GeForce GTX 2050 або GTX 1150.

NVIDIA GeForce GTX 2050
Характеристики відеокарти NVIDIA GeForce GTX 2050

До слова, дата анонса бюджетної лінійки GeForce на архітектурі Turing наразі невідома.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети NVIDIA Відеокарти
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
24 грудня 16:03 Найкращі смартфони Xiaomi, які представили у 2018 році
2157
Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
24 грудня 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильний смартфон за доступною ціною
1477
Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
23 грудня 20:08 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
4907
Найзахопливіші ігри 2018 року
22 грудня 20:03 Найзахопливіші ігри 2018 року
Михайло Года 1612
Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
20 грудня 15:06 Lenovo представила в Україні ноутбук із двома дисплеями – Yoga Book C930
747
Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
18 грудня 20:07 Що подарувати на День святого Миколая 2018: корисні ґаджети
3069
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук