NVIDIA готує нову партію відеокарт GeForce RTX 2070 за зниженою ціною
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 2070 вже завоювали довіру користувачів, однак «зелений» чіпмейкер, схоже, планує захопити ще більшу частину ринку за допомогою цих зразків. Так, вендор планує знизити ціну на відеокарти і зробити їх ще доступнішими.
Модель NVIDIA GeForce RTX 2070 стала одним з найпопулярніших рішень в лінійці RTX, незважаючи на майже повну відсутність відмінностей між нею і GeForce RTX 2060 Super, повідомляє Wccftech.
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Стара та нова ціна. Тепер же, судячи з усього, компанія відновлює її виробництво. А разом з тим, за чутками, зменшує вартість відеокарти: якщо раніше графічний процесор обходився в 500 доларів (близько 12 500 гривень), то в майбутньому його ціна може опуститися до 429 – 449 доларів (орієнтовно 10 700 – 11 200 гривень).
Достовірність інформації. Безумовно, це припущення поки не більше ніж домисли журналістів. однак представники профільної преси впевнені, що таке рішення дасть змогу NVIDIA збільшити свою присутність в цьому сегменті ринку.
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