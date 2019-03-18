NVIDIA може анонсувати 7-нанометрову графічну архітектуру Ampere: перші деталі

Наразі актуальні продукти NVIDIA для сегменту HPC-обчислень досі використовують архітектуру Volta, яка дебютувала в 2017 році. Проте незабаром "зелений" чіпмейкер може представити нові рішення, які будуть побудовані на 7-нанометровій архітектурі.

Що відомо про актуальну архітектуру Volta? Як повідомляє Overclockers, використання архітектури Volta мотивоване тим, що NVIDIA Turing розроблялася з прицілом на споживчі рішення. Спеціалізовані блоки для апаратного прискорення трасування променів банально не потрібні в суперкомп'ютерах та інших системах аналогічного класу, через що NVIDIA продовжує відвантажувати замовникам прискорювачі Tesla V100 на базі 12-нм чіпа GV100.

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Тим не менш, компанія не забула про сектор ресурсоємних обчислень, який з кожним роком приносить їй все більшу виручку. Для цього ринку NVIDIA розробляє графічні ядра на архітектурі Ampere, перші чутки про яку з'явилися майже півтора роки тому. Тоді передбачалося, що вони прийдуть на зміну актуальним на той момент 16-нм чіпам Pascal.

Коли представлять архітектруру Ampere? Як повідомляє ресурс TweakTown, першими деталями про перспективну графічну мікроархітектуру Ampere представники NVIDIA поділяться в рамках чергової GPU Technology Conference, яка пройде в Каліфорнії вже цього тижня.

Особливості нової архітектури. Нові процесори будуть виготовлятися за 7-нанометровими технологічними нормами, тим самим зрівнявши NVIDIA і AMD в темпах освоєння нових технологічних процесів.



Особливості AMD Radeon Instinct

Нагадаємо, "червоні" випустили перші прискорювачі Radeon Instinct на 7-нм ядрі Vega 20 ще в минулому році, а в лютому дебютував "перший в світі 7-нм ігровий GPU" в особі Radeon VII.

Коли чекати анонс? Звертаємо увагу, що не варто очікувати швидкого анонса наступників відеокарт Turing, проте інформації про подальший розвиток графічної архітектури NVIDIA на найближчій GTC 2019, судячи з усього, вдасться почерпнути.

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