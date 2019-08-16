NVIDIA може представити "супер-флагман" – відеокарту GeForce RTX 2080 Ti

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NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti: деталі про відеокарту
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti: деталі про відеокарту / unsplash

Компанія FinalWire – розробник інформаційно-діагностичної утиліти Aida64 – нещодавно опублікувала список нововведень в свіжій версії додатку. Саме в цьому списку згадується графічний адаптер NVIDIA GeForce RTX T10-8 на базі відеоядра TU102, що наводить на думку про підготовку "зеленими" відеокарти GeForce RTX 2080 Ti Super.

Ймовірність випуску. Як повідомляє Overclockers, представники NVIDIA заперечують наміри випустити заміну для нинішньої GeForce RTX 2080 Ti, яка використовує урізану версію графічного процесора TU102 в конфігурації з 4352 ядрами CUDA.

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Фізично даний GPU містить 4608 ядер, а його повноцінний варіант є основою прискорювачів Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000 і Titan RTX.

Ймовірні характеристики нової відеокарти. У теорії, GeForce RTX 2080 Ti Super за рівнем ігрової швидкодії трохи обжена Titan RTX, задовольняючись при цьому меншим об'ємом відеобуфера (11 або 12 ГБ проти 24 ГБ у "Титана"). Крім того, для "Super-флагмана" NVIDIA може використовувати швидкісні чіпи GDDR6, аналогічні тим, що застосовуються в GeForce RTX 2080 Super.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
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