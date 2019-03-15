NVIDIA офіційно представила відеокарти GeForce GTX 1660: характеристики та ціна

Сімейство графічних прискорювачів NVIDIA Turing поповнилось новою моделлю – GeForce GTX 1660. Чіп базується на урізаній версії 12-нанометрового кристала TU116 та не підтримує апаратне прискорення трасування променів та DLSS.

Характеристики. Як повідомляє , NVIDIA GeForce GTX 1660 оперує 1408 ядрами CUDA, 88 текстурними блоками (TMU), 48 блоками рендерингу (ROP), а також 192-розрядною шиною пам'яті. Номінальна частота GPU становить від 1530 до 1785 МГц в boost-режимі.

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Мабуть, головна відмінність нової відеокарти від NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, яку представили раніше, полягає в застосуванні чіпів GDDR5 замість GDDR6.



Схема графічного ядра TU116

Обсяг відео-оперативки при цьому залишився на тому ж рівні – 6 ГБ. Ефективна частота пам'яті у NVIDIA GeForce GTX 1660 становить 8 ГГц, що при ідентичній 192-бітній шині забезпечує пропускну здатність близько 192 ГБ / с (проти 288 ГБ / с у старшого адаптера).

До їх загальних рис можна віднести наявність 8-контактного роз'єму додаткового живлення, як мінімум двослотова система охолодження і штатний рівень TDP від ​​120 Вт.



NVIDIA GeForce GTX 1660 надійде у продаж за ціною понад 7 000 гривень

Ціна. NVIDIA вирішила не випускати еталонний варіант GeForce GTX 1660 тому в продажу будуть доступні виключно рішення від її AIB-партнерів. Ціна пристрою в заокеанських магазинах починається з 219 доларів, в українських – з 7 390 гривень.

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