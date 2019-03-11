NVIDIA побореться із Intel за компанію Mellanox Technologies

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NVIDIA побореться із Intel за компанію Mellanox Technologies
NVIDIA побореться із Intel за компанію Mellanox Technologies / Overclockers

Нещодавно в мережі з’явилась інформація щодо намірів компанії Intel придбати ізраїльську компанію Mellanox Technologies. Відзначимо, процесорний гігант оцінив активи компанії близько в 6 мільярдів доларів.

Як повідомляє Bloomberg, у неділю, 10 березня, відразу кілька авторитетних джерел повідомили, що про угоду буде офіційно оголошено в найближчі дні, проте в ролі покупця Mellanox виступить не Intel, а корпорація NVIDIA. Остання готова викласти за ізраїльську фірму близько 7 мільярдів доларів.

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Що відомо про Mellanox Technologies? Компанія спеціалізується на випуску різного телекомунікаційного устаткування, в тому числі маршрутизаторів і мережевих адаптерів InfiniBand. Даний вид комп'ютерних мереж застосовується в центрах обробки даних і суперкомп'ютерах.

Як покупка вплине на NVIDIA? Завдяки придбанню Mellanox "зелений" чіпмейкер може додатково посилити свої позиції на цих ринках, а також диверсифікувати свій бізнес.

Нагадаємо, продажі рішень для дата-центрів забезпечують NVIDIA близько 25-30% сумарної виручки.

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Теги: Техно IT-бізнес NVIDIA Intel
Джерело: 24 Канал
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