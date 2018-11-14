NVIDIA представила бюджетну професійну відеокарту Quadro RTX 4000

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NVIDIA представила "бюджетну" професійну відеокарту Quadro RTX 4000
NVIDIA представила "бюджетну" професійну відеокарту Quadro RTX 4000 / Фото з вільних джерел

Компанія NVIDIA представила відносно недорогу модель професійних відеоприскорювачів Quadro RTX 4000. Карта побудована на базі 12-нанометрового графічного процесора TU106 та буде доступна для користувачів вже наступного місяця.

Про це повідомляє Overclockers.

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NVIDIA Quadro RTX 4000 оперує 2304 потокових процесорів Turing, 288 ядрами Tensor, що використовуються в машинному навчанні, і 26 RT-ядрами, що відповідають за апаратне прискорення трасування променів. Робоча частота GPU становить від 1215 до 1540 МГц в динамічному розгоні.

NVIDIA Quadro RTX 4000
Відеокарта NVIDIA Quadro RTX 4000

Рівень "сирої" обчислювальної потужності при операціях одинарної точності (FP32) дорівнює 7,1 Тфлопс, а в трасуванні променів швидкодія новинки сягає 6 гігапроменів в секунду. Підсистема пам'яті представлена 8 ГБ GDDR6 з 256-бітною шиною і ефективною частотою 13 ГГц, що забезпечує пропускну здатність на рівні 416 Гбайт / с.

NVIDIA Quadro RTX 4000
Характеристики NVIDIA Quadro RTX 4000

Графічний прискорювач Quadro RTX 4000 виконаний у вигляді однослотової карти розширення PCI Express 3.0 x16, задовольняється простим кулером з відцентровим вентилятором і споживає не більше 160 Вт. На задній панелі доступні три роз'єми DisplayPort 1.4 і один VirtualLink (USB Type-C).

Наразі ціна на відеокарту NVIDIA Quadro RTX 4000 встановлена на рівні 900 доларів (близько 23 800гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Ціни Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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