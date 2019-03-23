NVIDIA представила міні-комп'ютер Jetson Nano: особливості та ціна новинки

Компанія NVIDIA представила одноплатний комп'ютер Jetson Nano, який призначений для різних завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом. До слова, представили новинку в ході заходу GPU Technology Conference 2019, який проходить з 18 по 22 березня в Каліфорнії.

Основні характеристики. Як повідомляє Overclockers, Jetson Nano побудований на базі однокристальної системи з чотирма ядрами ARM A57, що функціонують на частоті 1,43 ГГц, і відеоядром з 128 ядрами CUDA на архітектурі Maxwell.

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Обчислювальна потужність GPU заявлена ​​на рівні 472 Гфлопс в операціях FP16. Комп'ютер оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 і накопичувачем eMMC місткістю 16 ГБ, а його енергоспоживання становить від 5 до 10 Вт.



Характеристики NVIDIA Jetson Nano



Особливості будови NVIDIA Jetson Nano

Набір розробника включає сам модуль Jetson Nano і плату розширення з необхідними інтерфейсами. Доступно три порти USB 2.0, один USB 3.0, відеовиходи HDMI і DisplayPort, гігабітний мережевий роз'єм RJ-45, а також колодки GPIO, SDIO, I2C, SPI і UART. Крім того, присутній роз'єм M.2 для бездротового адаптера поряд з інтерфейсом MIPI-CSI для камер.



NVIDIA Jetson Nano працює над завданнями, які пов'язані зі штучним інтелектом



NVIDIA Jetson Nano приємно здивує ціною

Ціна. Головною перевагою Jetson Nano є ціна – 99 доларів (близько 2 700 гривень) у вигляді набору розробника або 129 доларів (близько 3 500) за модуль, готовий для використання в системах для масового ринку.

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