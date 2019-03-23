NVIDIA представила міні-комп'ютер Jetson Nano: особливості та ціна новинки

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NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano / Overclockers

Компанія NVIDIA представила одноплатний комп'ютер Jetson Nano, який призначений для різних завдань, пов'язаних зі штучним інтелектом. До слова, представили новинку в ході заходу GPU Technology Conference 2019, який проходить з 18 по 22 березня в Каліфорнії.

Основні характеристики. Як повідомляє Overclockers, Jetson Nano побудований на базі однокристальної системи з чотирма ядрами ARM A57, що функціонують на частоті 1,43 ГГц, і відеоядром з 128 ядрами CUDA на архітектурі Maxwell.

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Обчислювальна потужність GPU заявлена ​​на рівні 472 Гфлопс в операціях FP16. Комп'ютер оснащений 4 ГБ оперативної пам'яті LPDDR4 і накопичувачем eMMC місткістю 16 ГБ, а його енергоспоживання становить від 5 до 10 Вт.

NVIDIA Jetson Nano
Характеристики NVIDIA Jetson Nano

NVIDIA Jetson Nano
Особливості будови NVIDIA Jetson Nano

Набір розробника включає сам модуль Jetson Nano і плату розширення з необхідними інтерфейсами. Доступно три порти USB 2.0, один USB 3.0, відеовиходи HDMI і DisplayPort, гігабітний мережевий роз'єм RJ-45, а також колодки GPIO, SDIO, I2C, SPI і UART. Крім того, присутній роз'єм M.2 для бездротового адаптера поряд з інтерфейсом MIPI-CSI для камер.

NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano працює над завданнями, які пов'язані зі штучним інтелектом

NVIDIA Jetson Nano
NVIDIA Jetson Nano приємно здивує ціною

Ціна. Головною перевагою Jetson Nano є ціна – 99 доларів (близько 2 700 гривень) у вигляді набору розробника або 129 доларів (близько 3 500) за модуль, готовий для використання в системах для масового ринку.

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Теги: Ціни Техно Ґаджети Штучний інтелект NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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