NVIDIA представить конкурента Nintendo Switch

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Лінійка NVIDIA SHIELD
Лінійка NVIDIA SHIELD / Engadget

Ентузіасти ресурсу XDA-Developers виявили в коді додатку SHIELD Experience згадку про загадковий ґаджет NVIDIA із кодовою назвою Mystique. Судячи із даних кодерів, йдеться про новий гібридний пристрій лінійки SHIELD із покращеними апаратними можливостями.

Що відомо про новинку? Інсайдери стверджують, що неназваний апарат під управлінням операційної системи Android отримає дисплей діагоналлю 13,5 дюйма з роздільною здатністю 3000 x 2000 і підтримку десктопного режиму при підключенні клавіатури.

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Всього пристрій буде підтримувати три режими призначеного для користувача інтерфейсу: десктоп, планшет і динамічний, подробиці роботи якого невідомі.

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Новинка лінійки SHIELD імовірно буде побудована на базі платформи Xavier, яку використовують в системах автономного водіння. Потужність такого чіпсета значно вище, ніж у рішення лінійки Tegra, яке використовує компанієя Nintendo.

Дата анонсу. Докладні специфікації і передбачувана дата появи нової гібридної консолі NVIDIA наразі не повідомляються.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри Nintendo NVIDIA
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