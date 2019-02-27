NVIDIA представить ще дві бюджетні відеокарти сімейства Turing: деталі

107 Читать новость на русском
NVIDIA GeForce GTX 1660 та NVIDIA GeForce 1650: характеристики та ціна
NVIDIA GeForce GTX 1660 та NVIDIA GeForce 1650: характеристики та ціна / Mighty Gadget

Після того, як NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce GTX на архітектурі Turing, компанія розпочала підготовку до релізу доступних прискорювачів. Найближчою ціллю “зеленого” чіпмейкера стане випуск адаптерів GeForce GTX 1660 та GTX 1650.

Як повідомляє Overclockers, нові відеоприскорювачі створять конкуренцію старшим рішенням AMD Radeon RX 500 серії.

Читайте також: Відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti представили офіційно: характеристики та ціна

Дата виходу та ціна. Останні повідомлення від близьких до NVIDIA джерел вказують на те, що реліз графічної карти GeForce GTX 1660 відбудеться вже 15 березня, тоді як GeForce GTX 1650 надійде в продаж на півтора місяця пізніше – 30 квітня.

Рекомендовані ціни пристроїв складуть 229 доларів (близько 6 200 гривень) і 179 доларів (близько 4 900 гривень) відповідно.

Огляд NVIDIA GeForce GTX 1660 та NVIDIA GeForce 1650 – дивіться відео

Характеристики нових відеокарт. За наявними даними, в основу NVIDIA GeForce GTX 1660 ляже урізаний варіант 12-нанометрового кристала NVIDIA TU116 в конфігурації з 1280 ядрами CUDA. Карта має 3 або 6 ГБ пам'яті GDDR5 з 192-розрядної шиною.

Тим часом NVIDIA GeForce GTX 1650 повинна отримати ядро ​​TU117, що містить близько 896 CUDA-ядер на архітектурі Turing, і буде оснащуватися 4 ГБ GDDR5 з 128-бітним інтерфейсом.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Майданівця і добровольця Романюка випустили на поруки після 4 років арешту: зворушливе відео
сьогодні
2483
Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA Ціни
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
25 лютого 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили офіційно: 4К-дисплей, 52-Мп камера та інші особливості
1143
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
23 лютого 20:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 2666
Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
23 лютого 14:03 Стильні бездротові навушники Samsung Galaxy Buds: характеристики та ціна в Україні
1084
Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
22 лютого 15:16 Новий смарт-годинник Galaxy Watch Active: що вміє та скільки буде коштувати в Україні
701
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
515
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук