NVIDIA представить ще дві бюджетні відеокарти сімейства Turing: деталі

Після того, як NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce GTX на архітектурі Turing, компанія розпочала підготовку до релізу доступних прискорювачів. Найближчою ціллю “зеленого” чіпмейкера стане випуск адаптерів GeForce GTX 1660 та GTX 1650.

Як повідомляє Overclockers, нові відеоприскорювачі створять конкуренцію старшим рішенням AMD Radeon RX 500 серії.

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Дата виходу та ціна. Останні повідомлення від близьких до NVIDIA джерел вказують на те, що реліз графічної карти GeForce GTX 1660 відбудеться вже 15 березня, тоді як GeForce GTX 1650 надійде в продаж на півтора місяця пізніше – 30 квітня.

Рекомендовані ціни пристроїв складуть 229 доларів (близько 6 200 гривень) і 179 доларів (близько 4 900 гривень) відповідно.

Огляд NVIDIA GeForce GTX 1660 та NVIDIA GeForce 1650 – дивіться відео

Характеристики нових відеокарт. За наявними даними, в основу NVIDIA GeForce GTX 1660 ляже урізаний варіант 12-нанометрового кристала NVIDIA TU116 в конфігурації з 1280 ядрами CUDA. Карта має 3 або 6 ГБ пам'яті GDDR5 з 192-розрядної шиною.

Тим часом NVIDIA GeForce GTX 1650 повинна отримати ядро ​​TU117, що містить близько 896 CUDA-ядер на архітектурі Turing, і буде оснащуватися 4 ГБ GDDR5 з 128-бітним інтерфейсом.

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