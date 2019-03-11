NVIDIA припиняє підтримку серії мобільних відеокарт та 3D Vision Video Player: деталі

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NVIDIA припиняє підтримку серії мобільних відеокарт
NVIDIA припиняє підтримку серії мобільних відеокарт / Фото з вільних джерел

Нещодавно корпорація NVIDIA повідомила про наміри завершити програмну підтримку мобільних відеокарт на архітектурі Kepler. Чіпмейкер продовжуватиме випускати графічні драйвери з їх підтримкою до квітня, а рік по тому розповсюджуватиме критичні оновлення безпеки.

Як повідомляє , мобільні відеоприскорювачі на архітектурі NVIDIA Kepler дебютували в далекому 2012 році. Вони увійшли в серії GeForce 600M, GeForce 700M, GeForce 800M і навіть GeForce 900M. Повний список включає 43 моделі і наведений на офіційному сайті чіпмейкера.

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Звертаємо увагу, що для настільних відеокарт покоління Kepler набори Game Ready драйверів виходитимуть і далі.

Крім того, поряд з графічним адаптерами NVIDIA Kepler для ноутбуків в свіжих наборах драйверів зникне підтримка технології 3D Vision. Тим, хто бажає далі скористатися цією функцією, слід не встановлювати релізи драйвера вище GeForce 418. Програвач 3D Vision Video Player можна буде завантажити з сайту "зелених" аж до кінця 2019 року.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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