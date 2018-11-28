Гра Darksiders III стане ще кращою – NVIDIA випустила спеціальний драйвер

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NVIDIA випустила спеціальний драйвер до гри Darksiders III
NVIDIA випустила спеціальний драйвер до гри Darksiders III / Shazoo

У зв'язку із релізом гри Darksiders III корпорація NVIDIA підготувала новий пакет драйверів та програмного забезпечення GeForce із індексом 417.01. Дана версія пройшла сертифікацію в тестовій лабораторії Microsoft WHQL і повинна забезпечити "найкращий ігровий досвід" в новому проекті від THQ Nordic і Gunfire Games.

Про це повідомляє Overclockers.

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Крім цього, драйвер GeForce 417.01 (WHQL) вирішує ряд помилок, помічених в попередніх версіях, а також несе в собі новий профіль SLI для Artifact (колекційної карткової гри по всесвіту Dota 2).

До головних проблем, виправлених в свіжому релізі, можна віднести неможливість встановити частоту оновлення вище 30 Гц на 4K-моніторах, довільне відключення G-Sync після виходу з гри, а також відсутність частини зображення при захопленні скріншота через NVIDIA Ansel з 30-кратним або більше збільшенням роздільної здатності.

Як і раніше, завантажити новий випуск драйверів і програмного забезпечення можна через додаток GeForce Experience або скориставшись пошуком на сайті geforce.com.

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Теги: Техно Ігри NVIDIA
Джерело: Техно
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