NVIDIA випустить відеокарти середнього рівня на архітектурі Turing

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NVIDIA випустить відеокарти середнього рівня на архітектурі Turing
NVIDIA випустить відеокарти середнього рівня на архітектурі Turing / Фото з вільних джерел

Наразі модельний ряд графічних прискорювачів NVIDIA GeForce RTX 20 серії представлений лише трьома адаптерами, які далеко не всім по кишені. Тому багато гаймерів очікують релізу більш доступних рішень, яким може стати відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060.

Про це повідомляє Tom's Hardware.

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У мережі вже з'являлася інформація, що відеокарти молодше GeForce RTX 2070 представлятимуть "рефреш" вже знайомих моделей на архітектурі Pascal. Компанія поки не поспішає проводити будь-які анонси, але, як запевнив глава NVIDIA Женьсюнь Хуан на останній конференції для інвесторів, нові прискорювачі будуть використовувати графічні процесори Turing.


Особливості архітекртури NVIDIA Turing

Можна припустити, що в основу правонаступниці GeForce GTX 1060 ляже урізана версія відеоядра TU106, повноцінний варіант якого використовується в GeForce RTX 2070. В результаті новинка ймовірно отримає урізану до 192 біт шину пам'яті, що дозволить їй працювати з 6 ГБ GDDR6. А також меншу кількість функціональних блоків, в тому числі повністю деактивовані ядра RT (Ray Tracing).

Відзначимо, що представники NVIDIA називають GeForce RTX 2070 "вхідним квитком" в світ трасування променів.

Схема ядра NVIDIA TU106
Схема ядра NVIDIA TU106

Що стосується термінів виходу гіпотетичної GeForce GTX 2060, то її анонса не варто чекати раніше другого кварталу наступного року. Приблизно на той час NVIDIA і її партнери повинні позбавитися від великих складських запасів середньорівневих відеокарт Pascal, що залишилися після "криптовалютної лихоманки".

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти NVIDIA
Джерело: Техно
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