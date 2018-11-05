Обнадійлива заява: озоновий шар може повністю відновитись

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Озоновий шар може повністю відновитись
Озоновий шар може повністю відновитись / mozpi.com

У Всесвітній метеорологічній організації заявили, що озоновий шар Землі може повністю відновитися через 40 років, тобто до 2060 року.

Про це пише dt.ua.

Руйнування озонового шару вперше помітили у 1970-х роках. При цьому у 2000 році воно зупинилося. Однією з причин вчені називають дотримання Монреальського протоколу, який забороняє виробництво озоноруйнуючих сполук.

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А вже починаючи з 2000 року озоновий шар почав відновлюватися на 1-3% за десятиріччя. Тож, якщо так йтиме надалі, то у Північній півкулі озоновий шар повністю відновиться до 2030 року, а на всій Землі – до 2060.

Крім того, з 1 січня 2019 року набере чинності поправка до протоколу, що обмежує виробництва гідрофторвуглеців, які виявилися потужними парниковими газами. Це має уникнути зростання глобальної середньої температури на 0,4 градуса Цельсія.

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Теги: Техно Космос Екологія клімат
Джерело: Техно
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