Обшуки Українського кіберальянсу: в організації розповіли, що насправді шукали правоохоронці

25 лютого правоохоронці влаштували обшуки у громадських активістів та співзасновників організації "Український Кіберальянс". Обшуки начебто влаштували через злам табло одеського аеропорту. Але активісти звинувачення відкидають і вважають, що причина обшуків інша.

Як розповів член Кіберальянсу Андрій Баранович, якого теж проходили, тема аеропорту правоохоронців не надто сильно цікавила.

Детальніше: Обшуки в активістів Кіберальянсу: поліція вилучила техніку

"До мене додому прийшли працівники Корду та кіберполіції та представники СБУ. Їхня мета була дістатись до комп’ютерів, з якими ми працюємо. Їх особливо цікавило наше листування. Ми відмовились відкривати їм листування, тому частина техніки була вилучена", – розповів Баранович.

Олександр Галущенко ( в нього теж були обшуки) додав, що це відбувалось ще й з порушенням законодавства. За його словами, вилучення інформаційних носіїв зараз заборонено. Правоохоронці мають робити лише посекторні копії жорсткого диска.

"Під час обшуку правоохоронці почали робити лише посекторну копію з ноутбуків. Всю іншу техніку – вилучили. Це дуже дивно і більше нагадує елемент залякування", – каже Галущенко.

У чому звинувачують активістів

Приводом для обшуку став скандал щодо зламу табла в одеського аеропорту. Як відомо, у жовтні 2019 року на цьому таблі розмістили фото активістки Грети Тунберг з підписом "F*ck you, Greta" (активістка виступає проти польотів та закликає обирати більш екологічні види транспорту).

Члени Українського кіберальянсу ці звинувачення заперечують. Ба більше, перед цим інцидентом воли виявили деякі уразливості в роботі аеропорта, про які повідомили відповідні органи (СБУ, кіберполіцію та адміністації аеропорту).