Обзор демоверсии игры Anthem: почему игра станет культовой

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Обзор демоверсии игры Anthem
Обзор демоверсии игры Anthem / gamespot.com

1 февраля разработчики Bioware и издатели Electronic Arts запустили демо-версию игры размером почти в 26 ГБ, что является достаточно большим файлом как для демо игры.

22 февраля игра Anthem выходит на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

В самом начале игры не происходит ничего интересного: прийти к одному и пойти к другому… Самый сок Anthem начинается, когда мы получаем доступ к джавелину – универсальному костюму, который дает возможность пересекать непроходимые места, переплывать любые дистанции и носить весь арсенал оружия. Всего в игре их 4 типа: Рейнджер, Колосс, Шторм и Перехватчик. (В самом демо нам дается один базовый джавелин – Рейнджер.)

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Геймплей Anthem – это именно то, за что новый проект от Electronic Arts будет культовым. У джавелина есть достаточно способностей и стильных движений.

Управление в игре удобное и к нему можно очень быстро привыкнуть, а некоторые вещи начинаешь понимать на подсознательном уровне.

Открытый и достаточно красивый, с кучей секретов и разнообразными созданиями и врагами – мир Anthem вдохновляет. В этом месте хочется проводить часы, исследуя каждый уголок мира. Иногда просто начинает казаться, что он бесконечный!

Anthem: трейлер

Минусами данного демо являются проблемы со стрельбой и ближним боем, расплывчатыми текстурами с маленьким разрешением в некоторых местах и работа серверов Electronic Arts. Стрельба показалась слишком "дубовой" со слабой и тихой отдачей, а ближний бой остается также "дубовым" и медленным.

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Проблема с "мыльними" текстурами в процессе игры возникает, когда вплотную подойти к какому-то предмету или месту. А, вот, проблема с работой серверов Electronic Arts была действительно огромной. Сами сервера работали очень нестабильно, и из-за этого некоторые впечатления от игры были ниже, во время выполнения задания игра могла просто вылететь из-за работы серверов.

Таким мне видится демо Anthem – одной из самых главных игр этого года. Движок проекта – Frostbite 3 – дает огромные возможности и открывает много горизонтов для разработчиков. Все проблемы к релизу игры должны убрать, ведь это решающий для Bioware проект.

Автор: Юлия Антоненко

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
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