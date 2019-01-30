Очільник Alienware розкритикував неанонсовані дискретні відеокарти Intel

Компанія Intel активно працює над своєю дискретною відеокартою та планує скласти конкуренцію таким гігантам як AMD та NVIDIA. В свою чергу директор Alienware – підрозділу ігрових продуктів Dell – Френк Азор висловив свою думку стосовно майбутніх новинок.

Азор в інтерв'ю ресурсу India Times зазначив, що з нетерпінням чекає виходу ігрових відеокарт Intel. Поява нового гравця в даній сфері має добре позначитися на споживачах, так як у них побільшає варіантів для вибору. Зростання конкуренції на ринку обіцяє також появу більш продуктивних рішень і / або зниження цін, передає Wccftech.

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Однак представник Alienware висловив побоювання, що спочатку в Intel не вийде створити високопродуктивні відеокарти.

Задача перемогти NVIDIA і AMD в ігровій продуктивності дуже важка. І я не думаю, що у Intel вийде зробити це негайно. Я очікую, що Intel випустить хороший продукт і займе своє місце на ринку,

– зауважив Френк Азор.

Також він додав, що, на його думку, відеокарти Intel не будуть краще, ніж NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. А якщо у когось є такі очікування, то вони можуть бути розчаровані.

Презентація нових дискретних відеокарт Intel – дивіться відео

Однак також він відзначив, що шанси побачити по-справжньому потужний графічний процесор від Intel все ж є.

Якщо Intel зробить відеокарту швидше GeForce RTX 2080 Ti, це буде дивно. Intel надзвичайно здібна компанія, яка, я впевнений, випустить дійсно хороший продукт. Але все ж я не думаю, що вони відразу ж перевершать такі компанії, як NVIDIA або AMD,

– підкреслив Азор.

Зазначимо, компанія Intel планує представити свій дискретний графічний процесор і відеокарти на його основі вже в 2020 році. На даний момент Intel зібрала досить потужну команду розробників та інженерів, які активно працюють над майбутньою "синьою" графікою.

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