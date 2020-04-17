Як обрати очищувач повітря: практичні поради

Очищувачі повітря стали доволі популярним товаром. Їх часто купують в квартири та офіси. Ще ж і надто це практично обов'язковий ґаджет у кожній квартирі, позаяк атмосфера повна кіптяви, вихлопних газів, пилу, бактерій і багато іншого. Крім того, якщо ви страждаєте від частих нападів алергії, очищувач повітря позбавить вас від поганого самопочуття.

Ми в Техно 24 вирішили дати кілька практичних порад, як саме правильно обрати очищувач повітря, адже це завдання не з найпростіших.

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Площа очищення

Почати варто з простого. Спершу визначити куди саме потрібно придбати очищувач: для будинку, квартири чи офісу, а можливо ви хочете поставити невеликий очищувач прямо на столі де працюєте. Саме тому, першим визначним параметром буде площа очищення.

Крім того, важливо зрозуміти, чи вам потрібен очищувач для кожної кімнати, або ж ви будете його переносити з собою. Якщо в кожну кімнату – то вибирайте чітко відповідно: площа вашої кімнати – площа обслуговування очищувача. Якщо плануєте переносити – то орієнтуйтеся на площу найбільшої кімнати в своїй квартирі (будинку, офісі). Краще вибрати модель очищувача, яка розрахована на трохи більшу площу – повітря очищуватиметься швидше і якісніше.

Для чого потрібен очищувач повітря

Другим питанням буде проблема, яку вирішуватиме очищувач. Це важливий параметр, оскільки від нього залежатиме ціна приладу. Існує безліч технологій очищення повітря, кожна з яких вирішує одні проблеми краще, інші гірше. Від того скільки технологій очищення використовує обрана модель і залежатиме її вартість.

Очищення від пилу та зволоження

Якщо ви бажаєте побороти велику кількість пилу в кімнаті, потрібно обирати очищувачі повітря з електростатичними (плазмовими) фільтрами. Ці фільтри притягують до себе пил за допомогою електричного заряду і легко промиваються.

Крім того не зайвими будуть ефективні HEPA-фільтри, які чудово очищують від пилу, позаяк вловлює найдрібніші його часточки і навіть може затримувати бактерії. Також важливим елементом є іонізатор, який осаджує пил, що літає в повітрі.

Для цієї мети чудово підходять очищувачі-зволожувачі, оскільки вони містять кілька фільтрів та систему водяного очищення, яка чудово усуває пил, очищує повітря та зволожує його.



Фільтри – важливий елемент очищувача повітря

Подолання алергії

Тут варто звернути особливу увагу на наявність вже згадуваних HEPA-фільтрів, які відмінно затримують пил та очищають повітря до 99,9%. Кращого засобу для профілактики алергії поки не придумали.

В принципі, можна обрати очищувач обладнаний електростатичними фільтрами, однак вони менш ефективні ніж з HEPA-фільтри, тому що пил притягається до пластин тільки завдяки електричного заряду, а пластини розташовані на деякій відстані один від одного, тобто частинки пилу пролітають повз.

В цій категорії також можна обирати такзвані мийки повітря. Вони очищають повітря, проганяючи його через розпилену воду. Вода змиває дрібні частки не залишаючи їм жодного шансу знову повернутися в повітря кімнати. Найбільш ефективні мийки повітря з попередньою іонізацією, тому що пил краще притягається до пластин барабана.

Для боротьби з алергією також чудово підходять очищувачі-зволожувачі повітря. Принцип їх роботи побудований на тому, що повітря проходить крізь систему фільтрів і на фінальному етапі очищується водою завдяки спеціальному барабану.

Проти пилюки, грибку та пилових кліщів

Цей підрозділ також стосується боротьби з алергією, позаяк такі очищувачі усувають саму причину алергії, яка часто залежить саме від плісняви та пилових кліщів. Справитися з цим допоможуть фотокаталітичні очищувачі повітря і очищувачі-озонатори, але фотокаталіз та озонування в очищувачі обов'язково повинні доповнюватися одним з попередніх варіантів очищення – фільтром, що видаляє сам пил.

Крім того ці елементи здатні ефективно дезінфікувати повітря, усуваючи, серед іншого, неприємні запахи, інші забруднення і навіть цигарковий дим.



Краще обирати багатофункціональні кліматичні комплекси, якщо потрібна очистка квартири

Як часто ви збираєтеся користуватися очищувачем повітря

Цей момент є доволі важливим етапом при виборі очищувача. Оптимально, щоб очищувач працював завжди, а повітря в приміщенні постійно було чистим і мало високі показники якості, необхідні для вашого здоров'я. При цьому важливо, щоб показник часточок забруднення в повітрі (PM 2.5) не перевищував 10, а вологість становила від 45 до 60%

Якщо ви плануєте цілодобову роботу очищувача, і для вас актуальна економія, вибирайте очисник повітря з низьким енергоспоживанням (дивіться параметр – споживана потужність).

Якщо ж оптимально періодичне використання фільтра, то вам навряд чи підійдуть мийки повітря або очищувачі-зволожувачі, які не можна надовго залишати непрацюючими з залитою водою, тому що вона можуть закиснути.

Якщо ж Ви готові кожен раз зливати воду, розбирати очисник повітря і просушувати деталі, то вибір мийок повітря або очищувачів-зволожувачів вас не повинен лякати, а саме ці очищувачі найбільше підходять практично для всіх вищезазначених потреб.

Очищувачі повітря для дитячої кімнати

Дітям потрібні особливі умови для повноцінного і здорового розвитку. Тому в дитячій кімнаті рекомендується використовувати мийки повітря, а також повноцінні кліматичні комплекси, які не лише видалятимуть пил і мікроорганізми з приміщення, але й усуватимуть неприємні запахи та якісно зволожуватимуть повітря в приміщенні.

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Підсумок

Коротко підсумувавши всі важливі питання при виборі очищувача повітря, можна наголосити на наступних моментах:

бюджетний варіант для невеликої квартири – це мийки повітря, вони не мають багаторівневої фільтрації, не можуть видаляти віруси і мікроби, але їх більш ніж достатньо для того, аби позбутися від пилу;

спеціальні пристрої для очищення повітря підійдуть для боротьби з алергією, пліснявою та пилом. Тут не зайвим буде вбудований іонізатор повітря та дезодоруючі елементи. Якщо у вас в родині є алергік або ж ви живете в центрі мегаполлісу – позитивний ефект від такої покупки відчутний одразу;

для комерційних об'єктів: ресторанів, клубів, конференц-залів, перераховані вище пристрої не підійдуть. Потрібно потужне обладнання рівня канальних очищувачів повітря;

для медичних закладів випускається спеціальне обладнання з системою знезараження повітря. Зрозуміло, що ставити в квартирі або ресторані очищувач повітря для операційних, інфекційних відділень і стоматологічних кабінетів сенсу немає.

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