Очищувач води Xiaomi Mi Water Purifier 600G отримав підтримку у 18 мільйонів доларів

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Xiaomi Mi Water Purifier 600G отримав підтримку у 18 мільйонів доларів
Xiaomi Mi Water Purifier 600G отримав підтримку у 18 мільйонів доларів / GizChina

Компанія Xiaomi поділилася вражаючими результатами продажу очищувача води Mi Water Purifier 600G на краудфандинговій платформі Youpin.

Виробник опублікував постер, у якому йдеться, що продукт зібрав 18.4 мільйонів доларів всього за тиждень.

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Вартість товару приблизно 372 долари. Новинка стала хітом продажів, тому вже найближчим часом Xiaomi планує випустити її на ринок для масового споживача.

Чим особливий розумний очищувач води від Xiaomi
Чим особливий розумний очищувач води від Xiaomi

Mi Water Purifier 600G – це фільтр з чотирирівневою системою "розумного" очищення, яка здатна прибирати з води іржу, важкі метали та бактерії. Для цього розробники використовують технологію Reverse Osmosis, яка не пропускає речовини розміром 0.001-0.0001 мкм.

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Теги: Новини Техно Техно Ґаджети Xiaomi
Джерело: Техно 24
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