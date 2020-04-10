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Одеський учитель отримав срібну кнопку YouTube за онлайн-уроки фізики

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Павло Віктор отримав срібну кнопку YouTube / usionline.com

Фізика може бути дійсно захоплюючою наукою, якщо про неї правильно і цікаво розповідати. Це довів одеський вчитель Павло Віктор, який завдяки своїм онлайн-урокам з фізики отримав срібну кнопку YouTube.

Павло Віктор працює викладачем Рішельєвського ліцею в Одесі. Він є заслуженим вчителем України, а також переможцем всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2009".

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Крім того, він є автором популярного YouTube-каналу з уроками фізики. Цікаво, що він не планував ставати блогером, спочатку він записував уроки для учнів, які захворіли.

Однак, уроки були дуже цікавими, тож їх почали дивитися далеко за межами Рішельєвського ліцею.

Як отримати срібну кнопку YouTube

Такі кнопки видають як винагороду для авторів каналу з великою кількістю підписників.

Срібну вручають у тому випадку, коли кількість підписників досягла 100 000. Щоправда ця кнопка не є буквально виготовлена зі срібла - її роблять з мідно-нікельованого сплаву та обробляють. металевою рамкою.

Павло Віктор: відео урок з фізики

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Новини Одеси Техно YouTube Школа Освіта Інтернет
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