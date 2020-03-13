Один із режимів у грі NBA 2K20 перестав працювати через коронавірус

Коронавірус вже став причиною відміни більшості масових заходів, в тому числі й ігрових. Тепер же він добрався й до цифрового світу – в симуляторі NBA 2K20 перестали працювати алгоритми створення кар'єри в режимі MyLeague.

Як так сталося

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Через призупинення сезону НБА система не може сформувати актуальний розклад матчів і статистичні дані команд.

Зазвичай функція Start Today в режимі MyLeague дає змогу почати гру з урахуванням поточних результатів учасників реальної баскетбольної ліги, а NBA 2K20 моделює відповідний розклад і турнірну таблицю з актуальних зведень.

Однак тепер система видає помилку. Редактори Kotaku припустили, що грі не вистачає статистичних даних, оскільки зараз ліга не має розкладу і результатів матчів за минулі 24 години. 2K Games не прокоментувала ситуацію.

Що відомо про призупинення сезону

У четвер, 12 березня, Національна баскетбольна асоціація повідомила про призупинення сезону на невизначений термін. Раніше у двох гравців "Юти Джаз" виявили коронавірус, що і стало причиною перенесення матчів.

Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 15 113 людей, а померло від неї 1 016 хворих. На території Україні вже зафіксували 3 випадки зараження небезпечним вірусом, також МОЗ повідомили про першу смерть від вірусу. Окрім того Арсен Аваков повідомив, що на території окупованої Горлівки підтвердили 12 випадків зараження Covid-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка: 24 Канал

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 5 074 людей, загалом захворіли 137 456 людей (дані станом на день 14 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 69 643 людини одужали від коронавірусу.

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