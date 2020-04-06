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Одну з ключових функцій смартфона OnePlus 8 показали на відео

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Офіційний рендер смартфона OnePlus 8 / OnePlus

У січні 2020 року бренд OnePlus анонсував використання технології MEMC, яка дає змогу збільшувати плавність відео під час його відтворення на дисплеї смартфона. Нещодавно в мережі з’явилося відео із демонстрацією роботи нової функції на смартфонах OnePlus 8.

Що відомо про нову функцію

Цікаво Характеристики смартфона OnePlus 8 підтвердив гендиректор компанії

Аналогічний метод згладжування картинки в динамічних сценах застосовується в сучасних телевізорах – він "домальовує" проміжні кадри до відеоряду, роблячи зображення більш плавним.

Очікується, що технологія буде використовуватися в комбінації зі 120-герцовими дисплеями нових смартфонів OnePlus.

Як працює технологія MEMC на смартфонах OnePlus 8 – дивіться відео

За словами глави компанії Піта Лау, MEMC дасть змогу "множити" кадри практично будь-якого відео. Зокрема, на старті продажів її підтримку отримають не менше 12 популярних веб-додатків, включаючи YouTube та Netflix.

З чуток, зазначена функція буде підтримуватися не тільки смартфоном OnePlus 8 Pro, але і базовою моделлю апарату.

Дата анонсу смартфонів

Зауважимо, анонс оновленої лінійки смартфонів OnePlus відбудеться 14 квітня.

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Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Новини Техно Техно OnePlus Смартфони
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