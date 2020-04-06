Одну з ключових функцій смартфона OnePlus 8 показали на відео
У січні 2020 року бренд OnePlus анонсував використання технології MEMC, яка дає змогу збільшувати плавність відео під час його відтворення на дисплеї смартфона. Нещодавно в мережі з’явилося відео із демонстрацією роботи нової функції на смартфонах OnePlus 8.
Що відомо про нову функцію
Цікаво Характеристики смартфона OnePlus 8 підтвердив гендиректор компанії
Аналогічний метод згладжування картинки в динамічних сценах застосовується в сучасних телевізорах – він "домальовує" проміжні кадри до відеоряду, роблячи зображення більш плавним.
Очікується, що технологія буде використовуватися в комбінації зі 120-герцовими дисплеями нових смартфонів OnePlus.
Як працює технологія MEMC на смартфонах OnePlus 8 – дивіться відео
За словами глави компанії Піта Лау, MEMC дасть змогу "множити" кадри практично будь-якого відео. Зокрема, на старті продажів її підтримку отримають не менше 12 популярних веб-додатків, включаючи YouTube та Netflix.
З чуток, зазначена функція буде підтримуватися не тільки смартфоном OnePlus 8 Pro, але і базовою моделлю апарату.
Дата анонсу смартфонів
Зауважимо, анонс оновленої лінійки смартфонів OnePlus відбудеться 14 квітня.
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