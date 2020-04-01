Офісна атмосфера не виходячи з квартири: розробили генератор офісного шуму

Якщо ви звикли до офісної атмосфери, і спокійний настрій вдома не дає вам зосередитися на роботі – тепер це не проблема. Бельгійський програміст Стефані Пижон вирішив допомогти людям, що дотримуються карантину, і створив генератор офісного шуму.

На офіційному сайті MyNoise можна створити свою програму офісного шуму. Генератор складається з десяти компонентів: шум кімнати, кондиціонера, розмови колег, звук працюючого ксерокса, принтера та сканера, офісний шум, звуки клавіатури й мишки, шум написання листа, стукіт годинника.

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У той час як деяким людям важко працювати в галасливій атмосфері, іншим – зовсім навпаки. Як тільки ви навчилися концентруватися на роботі в навколишньому шумі, вам може здатися, що працювати вдома в тиші на диво складно. Я створив інтерактивний генератор, який дозволить створити ідеальну робочу атмосферу. Користувачі давно просили щось подібне – криза в світі зробила це прохання пріоритетним. Бережіть себе в ці складні часи!

– написав автор сервісу у своєму блозі.

У програмі за допомогою перемикача можна налаштувати гучність звуку, щоб створити бажану атмосферу. Деякі з тих, хто вже випробував генератор, кажуть, що він дійсно допомагає впоратися з незвичною тишею навколо.



Офісну атмосферу можна налаштувати дуже гнучко і саме так, щоб було схожен на рідний офіс

Сервіс особливо актуальний в тому випадку, якщо компанія не перейшла в режим самоізоляції, але багато працівників віддали перевагу віддаленій роботі.

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