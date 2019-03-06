Офіційні системні вимоги до гри Chernobylite опублікували в мережі

Польська студія The Farm 51 на офіційній сторінці гри Chernobylite в Steam опублікувала системні вимоги до проекту. Розробники обіцяють у хорорі вільне дослідження світу, складні бої, нелінійний сюжет та карту світу, створену на основі реальних знімків і 3D-сканування Зони відчуження.

Як повідомляє Overclockers, під управлінням гравця виявиться фізик, колишній співробітник Чорнобильської АЕС, який повертається в Зону через 30 років з метою відшукати зниклу там близьку людину.

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Що стосується системних вимог Chernobylite, то вони виглядають цілком буденно як для сучасної гри. Геймерам знадобиться 4-ядерний процесор Intel (або аналог AMD), від 8 ГБ оперативної пам'яті і відносно свіжа відеокарта рівня GeForce GTX 770 і вище.

Мінімальні системні вимоги:

Операційна система: Windows 7 SP1 (64-біт);

Процесор: Intel Core i5-2500K;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870;

Оперативна пам'ять: 8 ГБ;

Версія DirectX: 11;

Вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-біт);

Процесор: Intel Core i7-4790K;

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290;

Оперативна пам'ять: 16 ГБ;

Версія DirectX: 12;

Вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.

Трейлер Chernobylite – дивіться відео

Що відомо про Chernobylite? Це однокористувацька науково-фантастична відеогра в жанрі "жахи із елементами виживання". Реліз хоррора про ЧАЕС запланували на серпень 2019 року. Поки підтверджена лише PC-версія Chernobylite, щодо виходу гри на PlayStation та Xbox поки немає інформації.



Відзначимо, "чорнобиліт" – це неофіційна назва ортосиліката цирконію з високим вмістом урану у вигляді лавоподібного матеріалу, що утворився в результаті розплавлення активної зони четвертого реактора ЧАЕС.

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