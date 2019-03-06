Офіційні системні вимоги до гри Chernobylite опублікували в мережі

108 Читать новость на русском
Chernobylite: сюжет, системні вимоги, трейлер
Chernobylite: сюжет, системні вимоги, трейлер / Скріншот з гри

Польська студія The Farm 51 на офіційній сторінці гри Chernobylite в Steam опублікувала системні вимоги до проекту. Розробники обіцяють у хорорі вільне дослідження світу, складні бої, нелінійний сюжет та карту світу, створену на основі реальних знімків і 3D-сканування Зони відчуження.

Як повідомляє Overclockers, під управлінням гравця виявиться фізик, колишній співробітник Чорнобильської АЕС, який повертається в Зону через 30 років з метою відшукати зниклу там близьку людину.

Читайте також: Розробники поділилися неймовірними досягненнями гри Apex Legends

Що стосується системних вимог Chernobylite, то вони виглядають цілком буденно як для сучасної гри. Геймерам знадобиться 4-ядерний процесор Intel (або аналог AMD), від 8 ГБ оперативної пам'яті і відносно свіжа відеокарта рівня GeForce GTX 770 і вище.

Мінімальні системні вимоги:

Операційна система: Windows 7 SP1 (64-біт);
Процесор: Intel Core i5-2500K;
Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon HD 7870;
Оперативна пам'ять: 8 ГБ;
Версія DirectX: 11;
Вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.

Рекомендовані системні вимоги 

Операційна система: Windows 7 / 8 / 10 (64-біт);
Процесор:  Intel Core i7-4790K;
Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon R9 290;
Оперативна пам'ять: 16 ГБ;
Версія DirectX: 12; 
Вільне місце на жорсткому диску: 45 ГБ.

Трейлер Chernobylite – дивіться відео

Що відомо про Chernobylite? Це однокористувацька науково-фантастична відеогра в жанрі "жахи із елементами виживання". Реліз хоррора про ЧАЕС запланували на серпень 2019 року. Поки підтверджена лише PC-версія Chernobylite, щодо виходу гри на PlayStation та Xbox поки немає інформації.

Відзначимо, "чорнобиліт" – це неофіційна назва ортосиліката цирконію з високим вмістом урану у вигляді лавоподібного матеріалу, що утворився в результаті розплавлення активної зони четвертого реактора ЧАЕС.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Порошенко терміново зібрав РНБО
сьогодні
9902
Теги: Steam Новини Техно Чорнобиль Техно Ігри
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
сьогодні 16:11 Презентація смартфонів Samsung Galaxy S10 та Galaxy S10+ у Києві: як це було
147
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
4 березня 19:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
2146
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
4 березня 13:58 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
550
Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
4 березня 08:02 Який смартфон можна назвати найкращим пристроєм лютого? (опитування)
1449
Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3 березня 16:07 Що таке 5G та коли технологія з'явиться в Україні
3236
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук