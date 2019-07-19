Офіційний сервісний центр Tesla запрацював у Польщі

В Україні автомобілі Tesla мають доволі значну популярність. Однак, офіційного представництва ні в нашій країні, ані поблизу не було. Тепер в Польщі відкрився перший офіційний сервісний центр Tesla.

Він розміщений у Варшаві. Сервіс вже працює і згадується серед інших на відповідній сторінці офіційного сайту Tesla.

До речі, нещодавно українські власники електрокарів зробили звернення до Ілона Маска.

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"Ми любимо автомобілі Tesla, ми ними користуємося, і хочемо їх використовувати повноцінно: з суперчаржер, можливістю купити новий і мати під рукою офіційний сервіс", – закликали організатори.

Tesla Service Centers & Superchargers are being opened as fast as possible across Eastern Europe https://t.co/ytHC1OEXEb — Elon Musk (@elonmusk) 19 июля 2019 г.

При цьому один із організаторів написав до Маска у Twitter з проханням нарешті побудувати в Україні станцію швидкісної зарядки Tesla Supercharger і глава компанії лаконічно відповів "OK".

Тож хоч якісь зрушення можуть відбутись і в Україні.

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