Офіційний сервісний центр Tesla запрацював у Польщі

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Сервісний центр Tesla запрацював у Польщі
Сервісний центр Tesla запрацював у Польщі / automaximum.ua

В Україні автомобілі Tesla мають доволі значну популярність. Однак, офіційного представництва ні в нашій країні, ані поблизу не було. Тепер в Польщі відкрився перший офіційний сервісний центр Tesla.

Він розміщений у Варшаві. Сервіс вже працює і згадується серед інших на відповідній сторінці офіційного сайту Tesla.

До речі, нещодавно українські власники електрокарів зробили звернення до Ілона Маска.

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"Ми любимо автомобілі Tesla, ми ними користуємося, і хочемо їх використовувати повноцінно: з суперчаржер, можливістю купити новий і мати під рукою офіційний сервіс", – закликали організатори.

При цьому один із організаторів написав до Маска у Twitter з проханням нарешті побудувати в Україні станцію швидкісної зарядки Tesla Supercharger і глава компанії лаконічно відповів "OK".

Тож хоч якісь зрушення можуть відбутись і в Україні.

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Теги: Техно Новини Техно IT-бізнес Tesla Новини Польщі
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