Офіційно: Sony розповіла про особливості PlayStation 5

Чутки щодо нової PlayStation ширяться мережею вже дуже давно, проте жодних офіційних заяв із боку Sony не було. Однак, корпорація вирішила покласти край чуткам та розповіла деякі деталі про PlayStation 5.

Архітектор PlayStation Марк Серні підтвердив, що компанія не має наміру зупинятися на PS4, і поділився з журналістами порталу Wired довгоочікуваною інформацією про те, що ж буде собою представляти консоль наступного покоління.

Читайте також: Якою буде Sony PlayStation 5: всі деталі про нову приставку

Назва та дата анонсу. У нової PlayStation поки немає офіційної назви, хоча геймери напевно здивуються, якщо це буде не PS5. Крім того, чекати новинку в магазинах найближчим часом точно не варто: про реліз в 2019 році не може бути й мови.

Розробка ігор та основні особливості. Втім, деякі студії почали роботу над іграми для приставки, а Sony взялася за розсилку девкітів. Марк Серні, який спроектував PlayStation 4, знову виступив у цій ролі, вже для наступника свого попереднього творіння – і він же поділився головними фактами про пристрій.



Ймовірний концепт PlayStation 5

Процесор – AMD Ryzen третього покоління на архітектурі ZEN2, техпроцес 7 нм.

– AMD Ryzen третього покоління на архітектурі ZEN2, техпроцес 7 нм. Відеоадаптер – на базі AMD Navi, з кастомними модифікаціями і підтримкою трасування променів, техпроцес 7 нм.

– на базі AMD Navi, з кастомними модифікаціями і підтримкою трасування променів, техпроцес 7 нм. Нова звукова підсистема з підтримкою 3D-Audio.

з підтримкою 3D-Audio. Поточний PSVR сумісний з консоллю. Можливо, гарнітура буде перевипущена трохи пізніше.

Згадується також, що Sony подобаються SSD, але у PS5 буде "щось особливе". Не виключено, що мова про гібридний носій (HDD + SSD-кеш або HDD + Optane-кеш).

Читайте також: Подарунки від Sony: в PlayStation Store стартував масштабний розпродаж ігор

Серні привів конкретний приклад того, як нове рішення впливає на швидкість завантаження: в грі Spider Man при швидкому переміщенні вона збільшилася більш ніж в 15 разів.

Окрім того, наступна приставка буде мати фізичні носії, але поки не повідомляється, які саме. Зате напевно відомо, що нова PlayStation не стане повністю цифровою. Крім того, Sony забезпечила сумісність з PS4. Ніякої інформації по сервіси, ціни, онлайн-складові або ігри поки немає.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно