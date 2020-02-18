Xiaomi Mi Note 10 проти Samsung Galaxy S20: чия камера краща

У 2019 році Xiaomi випустила перший у світі смартфон Mi Note 10, що отримав 108-мегапіксельний модуль камери. Цього року такий же датчик отримав і новий флагман від Samsung – Galaxy S20 Ultra.

Популярний інсайдер під ніком Ice universe, опублікував три знімки, зроблені на Samsung Galaxy S20 (на 64-мегапіксельний модуль), Galaxy S20 Ultra (108-мегапіксельний модель) та Xiaomi Mi Note 10 (108 Мп модуль).

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Чия камера найкраща

Можна звернути увагу на якість 64-мегапіксельної камери у Samsung Galaxy S20 та S20 +. Цей модуль може робити настільки ж якісні фото, як і 108-мегапіксельна камера Galaxy S20 Ultra.

Що стосується камери Xiaomi Mi Note 10, то у якості вона істотно програє новим флагманам від Samsung. Різниця між камерами Galaxy S20 та Mi Note 10 відчутна, якщо сильно збільшити знімки.

Наголосимо, мова про минулорічну модель Mi Note 10. Нещодавно Xiaomi презентувала новий флагманський смартфон – Mi 10 Pro, який теж отримав головний модуль на 108 Мп. Ймовірно, якість цієї камери буде значно вищою.

A fact you don't know, the clarity of the 64MP camera of the Galaxy S20 / S20 + is better than that of Xiaomi's 108MP, and it is even close to the S20 Ultra 108MP, which is very surprising. pic.twitter.com/PGJXJnXueG — Ice universe (@UniverseIce) February 16, 2020

Характеристики камер

Камера Galaxy S20

Основний 64-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f / 2.0 з телеоб'єктивом зі стабілізацією та триразовим оптичним і тридцятикратним цифровим зумом.

Допоміжний датчик на 12 Мп (f / 1.8) оснащений ширококутною оптикою.

12 Мп надширококутний модуль, що дає змогу захопити в кадр максимум об'єктів.

Камера Galaxy S20 Ultra

Ширококутний модуль на 108 Мп з можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим

Ультраширококутний на 12 Мп.

Телеоб'єктив на 48 Мп з підтримкою 12-мегапіксельного режиму.

Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.

Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.

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Камера Xiaomi Mi Note 10

Основний модуль на 108 мегапікселів

5-мегапіксельний 5-кратний телеоб’єктив,

12-мегапіксельний 2-кратний телеоб’єктив,

20-мегапіксельний ультра-ширококутний об’єктив,

2-мегапіксельний макрооб’єктив.

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