Легендарній PlayStation 2 виповнилося 20 років: рекорди культової консолі від Sony

Для ґеймерів зі стажем 4 березня – чимале свято. Саме в цей день 20 років тому Sony випустила другу консоль в лінійці PlayStation. Ігрова система як і раніше утримує кілька рекордів індустрії, в тому числі за кількістю продажів.

Цілих 20 років тому, 4 березня 2000 року, консоль PlayStation 2 стала доступною для покупки в Японії і вже до грудня дісталася й до Європи. Тоді ціна приставки без знижки становила 300 доларів, що було чималою сумою, втім, консоль була того варта.

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У тому далекому 2000-у Sony PlayStation 2 була найкращим подарунком на Різдво чи Новий рік. Якщо ви отримали її тоді в подарунок, знайте – ви були одними з найщасливіших дітей у світі.

Рекорди PlayStation 2

Через чотири роки Sony випустила Slim-версію, але не стала розробляти Pro – замість неї компанія представила PS3 в 2006-му. Попри реліз наступної ігрової системи, PS2 залишалася в продажу до початку 2013-о. Вона протрималася на ринку 13 років і поділила п'яту сходинку зі SNES в рейтингу "довгожителів".

За даними на березень 2013 року, PlayStation 2 розійшлася тиражем в більш ніж 160 мільйонів одиниць. Це найкращий результат серед всіх консолей – найближче до системи Sony за цим показником підібралася Nintendo DS з 154 мільйонами проданих копій.

В першу чергу завдяки PlayStation 2 ігрові приставки Sony отримали нагороду від "Книги рекордів Гіннеса" як найбільш продаваний бренд домашніх ігрових консолей в історії.

Згідно з даними з третього грудня 1994 року по сьоме листопада 2019 року, сумарні продажі всіх чотирьох поколінь домашніх геймконсолей – PlayStation, PS2, PS3 і PS4 – перевищили позначку в 450 мільйонів штук.

PlayStation 5

Восени 2019 року Sony офіційно анонсувала приставку PlayStation 5. Наразі компанія як і раніше не представила дизайн консолі і нового геймпада DualShock. Подробиці щодо ігрової системи наступного покоління поки розповідають тільки інсайдери – судячи з чуток, вона виявиться слабшою від свого головного конкурента – Xbox Series X.

Хоч остаточної ціни наразі невідомо слід очікувати на те, що коштуватиме нова консоль в районі 500 доларів. Нижчою ціна навряд чи буде, оскільки тоді вона стане не рентабельною, а вища ціна може негативно вплинути на конкуренцію.

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