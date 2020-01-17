Огляд смартфона OPPO A5 2020: потужна камера та рекордна автономність

У вересні 2019 року компанія OPPO представила свій новий смартфон – A5 2020. Новинка отримала основну камеру із чотирма модулями, рекордну автономність на ринку та дуже привабливий цінник.

Журналісти Техно 24 отримали можливість потестувати OPPO A5 2020. Розповідаємо вам чим цікавий цей пристрій.

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Камери

Перш за все, нас зацікавила якість зйомки смартфона. OPPO A5 2020 отримав чотири модуля основної камери:

Модуль на 12 Мп (f/1.8)

Ширококутний модуль на 8 Мп (f/2.3)

Чорно-білий модуль на 2Мп (f/2.4)

Портретний модуль для створення ефекту боке на 2 Мп (f/2.4).

Загалом камера видає непогані знімки. Ширококутний модуль дає змогу захопити більший кадр, щоб зробити фінальну картинку більш повною. Окрім того, хотілося б відзначити передачу кольору – зображення виходять насиченими, а кольори – максимально близькими до оригінальних. Щоправда, в сонячну погоду при зйомці в портретному режимі на знімках з'являється жовтуватий відтінок.



Зйомка в портретному режимі

Зйоммка в звичайному/ультраширококутному режимі

Також в OPPO A5 2020 добре попрацювали над стабілізацією відео. Навіть якщо у вас трохи тремтять руки, в кінцевому результаті ви отримаєте якісне відео.

Щодо фронтальної камери, то тут вона представлена модулем на 8 Мп. Знімки на неї виходять чіткими та якісними. Окрім того, фронтальна камера має режим портретної зйомки, який також видає чудовий результат.



Зйомка на фронтальну камеру

Дизайн

Перейдемо до дизайну. OPPO A5 2020 отримав 6,5-дюймовий TFT-LCD дисплей. У верхній частині дисплея розташувався краплевидний виріз під фронтальну камеру. Рамки навколо дисплея тонкі, широким зробили лише "підборіддя" смартфона.



OPPO A5 2020 отримав великий дисплей

Окрім того, екран підтримує технологію динамічного налаштування контрастності SunLight, яка дозволяє йому не бліднути навіть при яскравому сонячному світлі. У свою чергу фільтр синього кольору зменшує втому очей і захищає зір. Загалом дисплей залишає приємні враження.

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На задній панелі смартфона розташувалася квадрокамера, спалах та сканер відбитків пальців. До нашої редакції потрапив смартфон в білому кольорі, який переливається. В такому виконанні OPPO A5 2020 виглядає дуже стильно.



OPPO A5 2020 має стильний та цікавий дизайн

На нижньому торці окрім звичного вже роз'єму Type-C, розмістили 3,5-міліметровий аудіороз'єм під навушники. Таке рішення неабияк сподобається любителям якісного звуку, адже дедалі частіше виробники смартфонів відмовляються від класичних "Джеків". Ще однією цікавою особливістю смартфона можна назвати наявність стереодинаміків.

Основні характеристики



OPPO A5 2020 зручно лежить в руці

OPPO A5 2020 отримав 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 665, який у парі із 3 ГБ оперативної пам'яті забезпечує плавну роботу пристрою. Вбудоване сховище в девайсі представлене накопичувачем на 64 ГБ з можливістю розширення за допомогою microSD-карт до 256 ГБ. Також смартфон підтримує режим Game Boost 2.0, в якому завдяки технологіям Frame Boost і Touch Boost час відгуку в іграх скорочується до мінімуму.



OPPO A5 2020

Ще одна перевага смартфона – його потужна батарея на 5 000 мАг. Вона забезпечує пристрій енергією до 2 днів навіть в режимі інтенсивного користування. Якщо на OPPO A5 2020 переглядати відео та скролити соцмережі, ніяких проблем із автономністю не виникне. Під час запуску ігор батарея розряджаються трохи швидше, але не надто критично.

Також пристрій підтримує реверсивну зарядку: тобто ви можете підключити до нього інший пристрій, аби його підзарядити. Однак для активації цієї функції вам знадобиться OTG-кабель.



Реверсивна зарядка в OPPO A5 2020

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Тип: TFT-LCD

Діагональ: 6,5 дюйма

Роздільна здатність: 1600х720 пікселів

Тип: TFT-LCD Діагональ: 6,5 дюйма Роздільна здатність: 1600х720 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 Відеопроцесор Adreno 610

Adreno 610 Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камери Основна: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп

Фронтальна: 8 Мп

Основна: 12 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 5 000 мАг

5 000 мАг Операційна системаAndroid 9.0 (ColorOS 6.0.1)

Ціна

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При всіх цих характеристиках OPPO A5 2020 отримав цілком виправданний цінник. В українських магазинах його можна придбати за ціною від 5 499 гривень.

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