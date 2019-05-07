Оголосили переможців премії Google Play Awards 2019: список найкращих додатків

Вже у вівторок, 7 травня, розпочнеться масштабна конференція для розробників Google I/O 2019. У зв'язку із цією подією пошуковий гігант опублікував список додатків, які стали найкращими в щорічній номінації Google Play Awards.

Як повідомляє 9to5google, корпорація щорічно вибирає і нагороджує найкращі програмні релізи минулого року в різних категоріях.

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Головні переможці. На хвилі успішного дебюту фільму "Месники: Завершення" звання проривної гри року очікувано пішло до MARVEL Strike Force, а в номінації "Найкрасивіша гра" перемогу здобула Shadowgun Legends.



Переможці премії Google Play Awards 2019

Несподіваним лауреатом премії "Прорив року" серед додатків став сервіс SLOWLY, що імітує класичне паперове листування в цифрову епоху. Втім, не відстав від нього і куди більш технологічний чатбот Woebot, що виконує роль особистого психолога власника ґаджета.

Не забули розробники і про користувачів з обмеженими можливостями – додаток Envision AI призначений для людей з порушеннями зору і здатний розпізнавати текст, предмети і навіть осіб "очима" смартфона.

Анонс конференції Google I/O 2019 – дивіться відео

Повний список переможців премії Google Play Awards 2019 у всіх номінаціях:

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