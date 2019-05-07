Оголосили переможців премії Google Play Awards 2019: список найкращих додатків

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Переможці Google Play Awards 2019
Переможці Google Play Awards 2019 / Фото з вільних джерел

Вже у вівторок, 7 травня, розпочнеться масштабна конференція для розробників Google I/O 2019. У зв'язку із цією подією пошуковий гігант опублікував список додатків, які стали найкращими в щорічній номінації Google Play Awards.

Як повідомляє 9to5google, корпорація щорічно вибирає і нагороджує найкращі програмні релізи минулого року в різних категоріях.

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Головні переможці. На хвилі успішного дебюту фільму "Месники: Завершення" звання проривної гри року очікувано пішло до MARVEL Strike Force, а в номінації "Найкрасивіша гра" перемогу здобула Shadowgun Legends.

Google Play Awards 2019
Переможці премії Google Play Awards 2019

Несподіваним лауреатом премії "Прорив року" серед додатків став сервіс SLOWLY, що імітує класичне паперове листування в цифрову епоху. Втім, не відстав від нього і куди більш технологічний чатбот Woebot, що виконує роль особистого психолога власника ґаджета.

Не забули розробники і про користувачів з обмеженими можливостями – додаток Envision AI призначений для людей з порушеннями зору і здатний розпізнавати текст, предмети і навіть осіб "очима" смартфона.

Анонс конференції Google I/O 2019 – дивіться відео

Повний список переможців премії Google Play Awards 2019 у всіх номінаціях:

  • Найкращий додаток для цифрового благополуччя: Woebot
  • Найкращий додаток для людей з обмеженими можливостями: Envision AI
  • Найкращий додаток соціальної спрямованості: Wisdo
  • Найкращий оригінальний додаток: SLOWLY
  • Найкраща графіка в грі: Shadowgun Legends
  • Найкраща гра: MARVEL Strike Force
  • Найкраща інді-гра: Tick Tock: A Tale for Two
  • Найкращий розважальний додаток: Neverthink
  • Видатний стартап: Canva

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Теги: Google Новини Техно Техно Інтернет Google I / O 2019 Додатки
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