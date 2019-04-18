Оголосили ціну бюджетної відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1650: вартість в Україні

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NVIDIA GeForce GTX 1650: ціна в Україні
NVIDIA GeForce GTX 1650: ціна в Україні / Digital Trends

Технічні характеристики відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1650 в мережі засвітилися вже давно, проте до цього моменту ціну новинки тримали в секреті. Відзначимо, прискорювач отримає 896 ядер CUDA на архітектурі Turing та 4 ГБ пам'яті GDDR5 і обійдеться в 149 доларів (близько 4 000 гривень).

Ціна в європецйських магазинах. Як повідомляє портал VideoCardz, якщо говорити про європейські ціни, то, наприклад, відеокарти NVIDIA GeForce GTX 1650 у виконанні американської компанії EVGA обійдуться в 170-190 євро залежно від модифікації.

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Ціна в Україні. Можна очікувати, що в українському роздробі найпростіші варіанти новинки будуть оцінюватися в 5-5,5 тисяч гривень. На поточний момент в цьому діапазоні надійно зміцнилися 3-гігабайтні версії NVIDIA GeForce GTX 1060 разом з 4-гігабайтними AMD Radeon RX 570 і RX 580.

NVIDIA GeForce GTX 1650

NVIDIA GeForce GTX 1650
Ціни відеокарт NVIDIA GeForce GTX 1650

Дата виходу. Чи стане GeForce GTX 1650 гідним конкурентом згаданих відеокарт ще належить з'ясувати в ході незалежних оглядів. У продаж найдоступніший адаптер на архітектурі NVIDIA Turing надійде в найближчий вівторок, 23 квітня.

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Теги: Техно Ґаджети Відеокарти Ціни NVIDIA
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