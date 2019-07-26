Олімпіада-2020 стане найтехнологічнішою в історії

Компанія Toyota – глобальний партнер Олімпійського та Паралімпійського комітетів – отримала статус головного постачальника мобільних рішень в Токіо-2020. За рік до початку Олімпійських ігор в Токіо японський виробник представив нові розробки, які прийматимуть участь в спортивному змаганні.

Як повідомляє 4PDA, формат співпраці Toyota і Олімпійського комітету передбачає більш широку зону відповідальності, ніж стандартне в таких ситуаціях забезпечення автомобілями і автобусами.

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Основні задачі Toyota на Олімпіаді-2020. Головне завдання Toyota на Олімпіаді-2020 полягає в створенні повноцінної транспортної інфраструктури, яка забезпечить свободу, зручність і безпеку пересування всіх учасників спортивної події: від спортсменів і організаторів до глядачів і волонтерів.

Як Toyota планує їх виконати? Глобальна стратегія Toyota "Мобільність для всіх" передбачає продумані high-tech рішення для всіх учасників і гостей Олімпіади, в тому числі відвідувачів в інвалідних кріслах.

Безпосередньо в олімпійському селі курсуватимуть автономні модулі e-Palette, а по Токіо люди зможуть переміщатися в автобусах на водневих паливних елементах і безпілотних автомобілях Toyota.

Крім того, роботи-талісмани, роботи-волонтери і роботи-вболівальники допоможуть усім бажаючим безперешкодно стежити за змаганням від першої особи.

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