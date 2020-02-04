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Збій у роботі Oll.tv: сервіс тимчасово перестав працювати

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Збій у роботі Oll.tv / apkpure.com

Популярний відеосервіс Oll.tv перестав працювати. Ввечері 3 лютого виникли збої у роботі Oll.tv через збій в одному з ключових елементів системи.

Про це повідомили у пресслужбі сервісу.

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У чому проблема

Як пояснили у сервісі, 3 лютого близько 17:40 надання сервісів Oll.tv було припинено з технічних причин на одному з ключових комунікаційних елементів платформи.

Проблеми виникли під час робіт з модернізації та розширення обладнання.

"Усього кілька тижнів залишилося до планового перезапуску платформи у більш потужній і відмовостійкій конфігурації. Ми приносимо свої вибачення нашим абонентам за цей неприємний інцидент і обов'язково зробимо все можливе, щоб компенсувати можливі незручності приємними бонусами", – заявив директор компанії Digital Screens (Oll.tv) Борис Данилов.

Коли Oll.tv запрацює

Компанія вже працює над виправленням проблеми. Сервіс має відновити роботу до вечора 4 лютого.

Як відомо, "Медіа Група Україна", до складу якої входить  Oll.tv, планувала поліпшити якість надання послуги Oll.tv і збільшити його потужність у чотири рази, щоб платформа не давала збоїв під час трансляції футбольних матчів.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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