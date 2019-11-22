One more thing: Ілон Маск анонсував електричний квадроцикл Tesla ATV

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Ілон Маск анонсував електричний квадроцикл Tesla / Фото з вільних джерел

Під кінець презентації електричного пікапа Tesla Cybertruck Ілон Маск показав ще одну новинку компанії з електродвигуном. Спеціально для власників футуристичного пікапа анонсували квадроцикл ATV, який з легкістю поміщається в багажник новинки.

Що відомо про електричний квадроцикл Tesla

До теми: Ілон Маск представив футуристичний пікап Tesla Cybertruck: характеристики та ціна

Завершуючи захід, Ілон Маск сказав культову фразу One more thing, з якою Стів Джобс анонсував нові продукти Apple, коли презентація, здавалося б, закінчувалася. "Ґаджетом" Tesla виявився компактний квадроцикл ATV з електричним двигуном, повідомляє The Verge.

Новинка не тільки легко поміщається в кузові пікапа, а й може підзаряджатися від його акумуляторів через спеціальний роз'єм, що входить в стандартну комплектацію. Для заїзду в кузов Cybertruck передбачена спеціальна висувна металева рампа.

Презентація Tesla Cybertruck – дивіться відео

Дата виходу та ціна

Технічні характеристики, дату початку продажів і ціну квадроцикла ATV під ймовірною комерційною назвою Cyberquad компанія не оголосила.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Tesla Новини Техно Техно Штучний інтелект Авто
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