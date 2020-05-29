OnePlus обдурила своїх фанатів: компанія заблокувала "рентгенівський" режим камери

Нещодавно власники нового флагмана OnePlus 8 Pro з'ясували, що фотохромна камера, яку багато хто вважав марною, володіє "рентгенівським" ефектом і вміє знімати крізь деякі матеріали. У відповідь на це OnePlus повідомила, що відключить цю функцію, але тільки в одному регіоні. Однак компанія порушила свою обіцянку.

Після того як в мережі з'явилися новини про унікальну можливість камери OnePlus 8 Pro, виробник заявив, що в одному з найближчих оновлень відключить цю функцію, оскільки деякі користувачі були стурбовані питанням конфіденційності такої можливості смартфона, розповідає 9to5google.

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Разом з тим на офіційному форумі з'явилося уточнення, що це стосується лише китайської прошивки HydrogenOS, тоді як в глобальній OxygenOS компанія пообіцяла не відключати цю опцію.

OnePlus обманула користувачів

Попри свою обіцянку, власники OnePlus 8 Pro за межами Китаю почали отримувати оновлення з прошивкою OxygenOS 10.5.9, єдиною зміною якої є відключення монохромного режиму камери.

Цікаво й те, що оновлення, яке, судячи з опису, лише відключає камеру, "важить" значні 2,4 ГБ. Для порівняння, розмір недавнього апдейта до Android 10 з безліччю змін для OnePlus 5 і 5T становив менше 2 ГБ.

В описі оновлення зазначено, що монохромна камера знову запрацює орієнтовно в червні. Разом з тим компанія ніяк не прокоментувала зміни своїх початкових планів.

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Особливості камери OnePlus 8 Pro

Камера смартфона OnePlus 8 Pro має 4 датчики: