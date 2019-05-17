OnePlus7 Pro пройшов тест на водонепроникність

Під час презентації OnePlus 7 Pro виробник згадав багато "фішок" новинки, таких, як: продуктивний процесор, якісну камеру та дисплей з високою частотою оновлення. Але одна з характеристик флагманського гаджета не згадувалася – ступінь його захищеності від води.

Перевірити смартфон на водоастійкість вирішили блогери: ролик з сеансом "підводного плавання" вже засвітився на YouTube.

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Ще до релізу генеральний директор компанії Піт Лау заявив, що OnePlus 7 Pro отримає певний захист від попадання рідини, незважаючи на відсутність серфтіфікації за стандартом IP. Відразу після анонсу пристрою YouTube-блогер Меттью Моніз вирішив перевірити, наскільки це твердження відповідає дійсності.

Дивіться тест на водонепроникність OnePlus:

Що сталось із телефоном. В ході експерименту флагман OnePlus помістили в ємність з водою на 30 хвилин. Незважаючи на тривале занурення, апарат не тільки зберіг працездатність, але і не отримав будь-яких помітних пошкоджень: обидві камери, дисплей і мікрофон продовжили працювати без збоїв. Постраждали лише динаміки телефону: при відтворенні музики чути незначні спотворення.

Автор відео попередив глядачів, що не рекомендує повторювати його дії. За його словами, він просто хотів переконатися, що при випадковому контакті з рідиною смартфон ціною від 669 доларів не перетвориться у "цеглинку".

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