Характеристики і ціну смартфона OnePlus 6T випадково злили в мережу
Офіційно новий смартфон OnePlus 6T презентують 29 жовтня. Та ще до офіційної події німецький магазин OTTO випадково опублікував сторінку для продажу смартфона, розкривши цим технічні характеристики і його ціну.
Про це інформує tehnot.com.
Отож, тепер точно відомо, що OnePlus 6T отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Вгорі екрану буде краплеподібний виріз, де розмістили селфі-камеру.
Читайте також: Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
Телефон буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 ГБ.
Інформацію про OnePlus 6T злили в інтернет
Новинка отримає подвійну основну камеру з модулями на 16 та 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – на 16 Мп.
За автономність роботи буде відповідати акумулятор, ємністю 3700 мАг. OnePlus 6T буде працювати на операційній системі Android 8.1 (Oreo).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T
- ДисплейТип: AMOLED
Діагональ: 6,4 дюйма
Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
- ПроцесорSnapdragon 845
- Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
Вбудована: 128 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп
Фронтальна: 16 Мп
- Акумулятор3700 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно