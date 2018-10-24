Характеристики і ціну смартфона OnePlus 6T випадково злили в мережу

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OnePlus 6T: характеристики і ціна
OnePlus 6T: характеристики і ціна

Офіційно новий смартфон OnePlus 6T презентують 29 жовтня. Та ще до офіційної події німецький магазин OTTO випадково опублікував сторінку для продажу смартфона, розкривши цим технічні характеристики і його ціну.

Про це інформує tehnot.com.

Отож, тепер точно відомо, що OnePlus 6T отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Вгорі екрану буде краплеподібний виріз, де розмістили селфі-камеру.

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Телефон буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 ГБ.

OnePlus 6T

Інформацію про OnePlus 6T злили в інтернет 

Новинка отримає подвійну основну камеру з модулями на 16 та 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – на 16 Мп.

За автономність роботи буде відповідати акумулятор, ємністю 3700 мАг. OnePlus 6T буде працювати на операційній системі Android 8.1 (Oreo).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,4 дюйма
    Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
  • КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3700 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони OnePlus
Джерело: Техно
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