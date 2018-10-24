Офіційно новий смартфон OnePlus 6T презентують 29 жовтня. Та ще до офіційної події німецький магазин OTTO випадково опублікував сторінку для продажу смартфона, розкривши цим технічні характеристики і його ціну.

Про це інформує tehnot.com.

Отож, тепер точно відомо, що OnePlus 6T отримає 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Вгорі екрану буде краплеподібний виріз, де розмістили селфі-камеру.

Читайте також: Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно

Телефон буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 ГБ.

Інформацію про OnePlus 6T злили в інтернет

Новинка отримає подвійну основну камеру з модулями на 16 та 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – на 16 Мп.

За автономність роботи буде відповідати акумулятор, ємністю 3700 мАг. OnePlus 6T буде працювати на операційній системі Android 8.1 (Oreo).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно